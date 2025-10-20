ΜακΚόναχι: Ο πατέρας μου πέθανε κάνοντας έρωτα -Η αντίδραση της μητέρας του

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι δε διστάζει να μοιράζεται προσωπικές ιστορίες, ακόμη κι αν είναι τόσο απρόσμενες όσο αυτή του θανάτου του πατέρα του, Τζέιμς «Big Jim» ΜακΚόναχι.

Ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή το 1992, κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα τρυφερής στιγμής με τη σύζυγό του, Μαίρη Κάθλιν ΜακΚέιμπ, στο Χιούστον του Τέξας.

Σε αρκετές συνεντεύξεις, ο διάσημος ηθοποιός έχει αποκαλύψει πως ο πατέρας του είχε προφητεύσει – όχι μία, αλλά πολλές φορές – ότι όταν θα έφευγε από τη ζωή, θα το έκανε κάνοντας έρωτα με τη μητέρα τους. Και τελικά, η πραγματικότητα επιβεβαίωσε αυτή τη δήλωση με τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό.

Η μητέρα του, Μαίρη Κάθλιν, μίλησε ανοιχτά γι’ αυτή τη στιγμή στο «Red Table Talk» το 2020, περιγράφοντας το περιστατικό με χιούμορ και ειλικρίνεια: «Όταν σωριάστηκε πίσω, του είπα “τι έπαθες, μεγάλε; Σε εξάντλησα;” και τότε κατάλαβα πως δε μου απαντούσε... κάτι δεν πήγαινε καλά».

Αυτό που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο χαρακτηριστικό της ιδιοσυγκρασίας της. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σπίτι, αρνήθηκε να σκεπάσουν το σώμα του άντρα της, λέγοντας: «Όχι, όχι… Θέλω να δει ο κόσμος γιατί τον έλεγαν Big Jim».

Η ιστορία αυτή περιλαμβάνεται και στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του ΜακΚόναχι, Greenlights (2020), όπου ο ηθοποιός περιγράφει τη γεμάτη εντάσεις αλλά αληθινή σχέση των γονιών του, που παντρεύτηκαν και χώρισαν τρεις φορές πριν καταλήξουν μαζί και δημιουργήσουν την οικογένειά τους.

Παρότι ο δεσμός με τη μητέρα του υπήρξε ισχυρός, πέρασαν χρόνια αποστασιοποίησης, καθώς όπως αποκάλυψε ο ίδιος εκείνη συνήθιζε να αποκαλύπτει προσωπικές του στιγμές στον Τύπο. «Έλεγα κάτι την Κυριακή και την Τρίτη το έβλεπα στα πρωτοσέλιδα», είπε χαριτολογώντας σε συνέντευξη.

Ωστόσο, με τον καιρό κατάφεραν να ξαναχτίσουν τη σχέση τους. Ο ΜακΚόναχι δηλώνει σήμερα πως βλέπει την ιδιοσυγκρασία της με κατανόηση και τρυφερότητα: «Κατάλαβα πως η μητέρα μου είναι απλώς ο εαυτός της. Και τώρα... είναι πιο διασκεδαστικό έτσι».