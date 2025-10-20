ΜακΚόναχι: Ο πατέρας μου πέθανε κάνοντας έρωτα -Η αντίδραση της μητέρας του

«Η μητέρα μου δεν ντράπηκε για το πώς πέθανε ο πατέρας μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 00:05 Ο Γιώργος αποφασίζει: Ποιος είναι ο πρώτος μονομάχος στη Φάρμα;
20.10.25 , 23:56 Μια φωτογραφία, μια αγκαλιά: Η Σίσσυ Χρηστίδου και το γλυκό στιγμιότυπο
20.10.25 , 23:45 Φωτεινή Πετρογιάννη: Η φωτογραφία με τον γιο της
20.10.25 , 23:38 Ξεσπά ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα για το περιπολικό - «όχημα μεταφορικής»
20.10.25 , 23:31 Ραφαέλα Ψαρρού: Η ερωτική εξομολόγηση στον Γιώργο Καράβα
20.10.25 , 23:26 Έλενα Κρεμλίδου: Συγκινεί ξανά μετά την απώλεια της γιαγιάς της
20.10.25 , 23:25 Βρήκαν κοκαΐνη μέσα σε κράνος σε μονοκατοικία στον Κορυδαλλό
20.10.25 , 23:15 Ο Δημήτρης ζητάει συγγνώμη από τη Βαλεντίνα στη Φάρμα
20.10.25 , 22:30 Φάρμα: Ποια ομάδα τα κατάφερε καλύτερα στο παζλ και εξασφάλισε την ασυλία;
20.10.25 , 22:10 Φάρμα: Η πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας
20.10.25 , 22:04 Δημοσκόπηση MARC: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από ΠΑΣΟΚ
20.10.25 , 22:02 ΜακΚόναχι: Ο πατέρας μου πέθανε κάνοντας έρωτα -Η αντίδραση της μητέρας του
20.10.25 , 22:01 Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει πρώην της για ξυλοδαρμό και revenge porn
20.10.25 , 21:40 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στην παντομίμα;
20.10.25 , 21:23 Λούβρο: Ψάχνουν για συνεργάτη μέσα από το Μουσείο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Χάος στις πολυκατοικίες: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με απώλεια περιουσίας
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Mε αγωγή 600.000 ευρώ απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου στον Απόστολο Λύτρα
GNTM: Η πρώτη αποχώρηση του φετινού διαγωνισμού είναι γεγονός!
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Άστοχη κίνηση το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο
Μια φωτογραφία, μια αγκαλιά: Η Σίσσυ Χρηστίδου και το γλυκό στιγμιότυπο
Βίκυ Χατζηβασιλείου: Μας συστήνει την κούκλα μητέρα της
Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για μπουφάν, καφέ και σακούλες στο αυτοκίνητο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι δε διστάζει να μοιράζεται προσωπικές ιστορίες, ακόμη κι αν είναι τόσο απρόσμενες όσο αυτή του θανάτου του πατέρα του, Τζέιμς «Big Jim» ΜακΚόναχι.

Ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή το 1992, κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα τρυφερής στιγμής με τη σύζυγό του, Μαίρη Κάθλιν ΜακΚέιμπ, στο Χιούστον του Τέξας.

 

Μάθιου ΜακΚόναχι: Επισκέφθηκε το μαγαζί του Σταύρου Σβήγκου στην Αντίπαρο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Apple TV (@appletv)

Σε αρκετές συνεντεύξεις, ο διάσημος ηθοποιός έχει αποκαλύψει πως ο πατέρας του είχε προφητεύσει – όχι μία, αλλά πολλές φορές – ότι όταν θα έφευγε από τη ζωή, θα το έκανε κάνοντας έρωτα με τη μητέρα τους. Και τελικά, η πραγματικότητα επιβεβαίωσε αυτή τη δήλωση με τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό.

Η μητέρα του, Μαίρη Κάθλιν, μίλησε ανοιχτά γι’ αυτή τη στιγμή στο «Red Table Talk» το 2020, περιγράφοντας το περιστατικό με χιούμορ και ειλικρίνεια: «Όταν σωριάστηκε πίσω, του είπα “τι έπαθες, μεγάλε; Σε εξάντλησα;” και τότε κατάλαβα πως δε μου απαντούσε... κάτι δεν πήγαινε καλά».

Mary Kathlene McCabe, Matthew McConaughey, Camila Alves

Αυτό που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο χαρακτηριστικό της ιδιοσυγκρασίας της. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σπίτι, αρνήθηκε να σκεπάσουν το σώμα του άντρα της, λέγοντας: «Όχι, όχι… Θέλω να δει ο κόσμος γιατί τον έλεγαν Big Jim».

Η ιστορία αυτή περιλαμβάνεται και στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του ΜακΚόναχι, Greenlights (2020), όπου ο ηθοποιός περιγράφει τη γεμάτη εντάσεις αλλά αληθινή σχέση των γονιών του, που παντρεύτηκαν και χώρισαν τρεις φορές πριν καταλήξουν μαζί και δημιουργήσουν την οικογένειά τους.

Παρότι ο δεσμός με τη μητέρα του υπήρξε ισχυρός, πέρασαν χρόνια αποστασιοποίησης, καθώς όπως αποκάλυψε ο ίδιος εκείνη συνήθιζε να αποκαλύπτει προσωπικές του στιγμές στον Τύπο. «Έλεγα κάτι την Κυριακή και την Τρίτη το έβλεπα στα πρωτοσέλιδα», είπε χαριτολογώντας σε συνέντευξη.

Ωστόσο, με τον καιρό κατάφεραν να ξαναχτίσουν τη σχέση τους. Ο ΜακΚόναχι δηλώνει σήμερα πως βλέπει την ιδιοσυγκρασία της με κατανόηση και τρυφερότητα: «Κατάλαβα πως η μητέρα μου είναι απλώς ο εαυτός της. Και τώρα... είναι πιο διασκεδαστικό έτσι».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΘΙΟΥ ΜΑΚΚΟΝΑΧΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top