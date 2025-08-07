Γλυφάδα: Nεκρή η 74χρονη κολυμβήτρια που αγνοούταν

Νεκρή εντοπίστηκε η 74χρονη κολυμβήτρια που αγνοούταν στη Γλυφάδα, από τις 12 το μεσημέρι.
Τη γυναίκα εντόπισαν λιμενικοί, οι οποίοι τη μετέφεραν στην παραλία ΠΙΚΠΑ Βούλας και από εκεί στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Τις λιμενικές αρχές ειδοποίησε οικείο πρόσωπο της 74χρονης και δήλωσε πως αγνοούταν από την παραλία της Γλυφάδας, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.
Αμέσως στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού της με τη συνδρομή δύο σκαφών του Λιμενικού Σώματος κι ενός ελικοπτέρου.