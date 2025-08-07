Τζόλα: Φωτογραφίζεται σαν σταρ του σινεμά στα τιρκουάζ νερά της Σαρδηνίας

Η Ιφιγένεια Τζόλα είναι ένα πολυτάλαντο πλάσμα που συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Η Γη της Ελιάς» που υπογράφει ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Ανδρέας Γεωργίου.

Πέρα από τις υποκριτικές της ικανότητες, που είναι δεδομένες, η νεαρή ηθοποιός χαρακτηρίζεται από υπέροχη αισθητική, η οποία αποτυπώνεται, τόσο στις δημόσιες εμφανίσεις της, όσο και στις αναρτήσεις της.

Η νεαρή ηθοποιός πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, όπου ποζάρει σαν σταρ του σινεμά μέσα στα κρυστάλλινα νερά της Σαρδηνίας, προσθέτοντας με ετικέτα την αδελφή της, Ρενέ, η οποία τη συνόδευσε στο ταξίδι της.

Για την εξόρμησή της στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου με τα τιρκουάζ νερά και τα δελφίνια, η Ιφιγένεια Τζόλα επέλεξε δίχρωμο μπικίνι στις αποχρώσεις του neavy blue και του λευκού.

«Ήρθαμε να χαιρετήσουμε τα δελφίνια»,«We came to say ciao to dolphins», σχολίασε στην ανάρτησή της.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το κάτω μέρος του μαγιό, το οποίο ξεχωρίζει χάρη στις χαρακτηριστικές λευκές λεπτομέρειες στο πλάι, που παραπέμπουν σε μικρές τσέπες με κουμπιά.

Είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, η τηλεοπτική «Βασιλική» απολαμβάνει το καλοκαίρι, όπου κι αν βρίσκεται, ενώ πολύ σύντομα θα επιστρέψει στη βάση της, για να ξεκινήσει γυρίσματα για τον πέμπτο κύκλο της «Γης της Ελιάς».