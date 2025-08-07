Τζόλα: Φωτογραφίζεται σαν σταρ του σινεμά στα τιρκουάζ νερά της Σαρδηνίας

Ονειρεμένες διακοπές για την ηθοποιό από τη «Γη της Ελιάς»

Τελευταία Νέα
07.08.25 , 17:35 5 τραυματίες από έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα!
07.08.25 , 17:35 Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα
07.08.25 , 17:31 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Αύγουστο θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο
07.08.25 , 17:29 Ρωσία: Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
07.08.25 , 17:02 Συλλήψεις γυναικών για εμπρησμούς σε Ψαχνά Ευβοίας Και Ηλεία
07.08.25 , 17:00 Δώρα Παντέλη: Αποκάλυψε πότε θα γίνει η βάπτιση του νεογέννητου γιου της
07.08.25 , 16:51 Νίκος Αλιάγας: Η φωτογραφία του που μας ταξίδεψε σχεδόν... 30 χρόνια πίσω!
07.08.25 , 16:22 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας
07.08.25 , 16:17 Bιτόρια: Τι ζήτησε από τους παίκτες του Παναθηναϊκού
07.08.25 , 16:00 Γλυφάδα: Nεκρή η 74χρονη κολυμβήτρια που αγνοούταν
07.08.25 , 15:56 Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Με ροζ ολόσωμο μαγιό και λευκό καφτάνι στην Πάτμο
07.08.25 , 15:54 Η Zeekr ξεκινά συνεργασία με την GEO Mobility Hellas
07.08.25 , 15:49 Τζόλα: Φωτογραφίζεται σαν σταρ του σινεμά στα τιρκουάζ νερά της Σαρδηνίας
07.08.25 , 15:26 Παλαιό Φάληρο: Στις φυλακές Κορυδαλλού η 32χρονη - Ζητάει τα παιδιά της
07.08.25 , 15:08 Μαρία Ναυπλιώτου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Χίο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλαιότερη συνέντευξη της Ιφιγένειας Τζόλα στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιφιγένεια Τζόλα είναι ένα πολυτάλαντο πλάσμα που συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Η Γη της Ελιάς» που υπογράφει ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Ανδρέας Γεωργίου.

Ιφιγένεια Τζόλα: Η ηλικία, το βιογραφικό και η ομοιότητα με την αδελφή της!

Πέρα από τις υποκριτικές της ικανότητες, που είναι δεδομένες, η νεαρή ηθοποιός χαρακτηρίζεται από υπέροχη αισθητική, η οποία αποτυπώνεται, τόσο στις δημόσιες εμφανίσεις της, όσο και στις αναρτήσεις της. 

Η νεαρή ηθοποιός πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, όπου ποζάρει σαν σταρ του σινεμά μέσα στα κρυστάλλινα νερά της Σαρδηνίας, προσθέτοντας με ετικέτα την αδελφή της, Ρενέ, η οποία τη συνόδευσε στο ταξίδι της.

Ιφιγένεια Τζόλα: Η σκαφάτη βόλτα στο Λιμένι με λεοπάρ μπικίνι

Για την εξόρμησή της στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου με τα τιρκουάζ νερά και τα δελφίνια, η Ιφιγένεια Τζόλα επέλεξε δίχρωμο μπικίνι στις αποχρώσεις του neavy blue και του λευκού.

 

Ιφιγένεια Τζόλα: Άκρως εντυπωσιακή στις διακοπές της στη Σαρδηνία

«Ήρθαμε να χαιρετήσουμε τα δελφίνια»,«We came to say ciao to dolphins», σχολίασε στην ανάρτησή της.  

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το κάτω μέρος του μαγιό, το οποίο ξεχωρίζει χάρη στις χαρακτηριστικές λευκές λεπτομέρειες στο πλάι, που παραπέμπουν σε μικρές τσέπες με κουμπιά.

Είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, η τηλεοπτική «Βασιλική» απολαμβάνει το καλοκαίρι, όπου κι αν βρίσκεται, ενώ πολύ σύντομα θα επιστρέψει στη βάση της, για να ξεκινήσει γυρίσματα για τον πέμπτο κύκλο της «Γης της Ελιάς». 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΖΟΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top