Ρωσία: Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Μετά την επίσκεψη του Αμερικανού απεσταλμένου στη Μόσχα

Ρωσία: Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
Tετ α τετ Βλαντιμίρ Πούτιν - Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως δρομολογείται μέσα στις επόμενες ημέρες, μετά την συνάντηση που είχε χθες επί τρεις ώρες ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Γουίτκοφ, με τον πρόεδρο της Ρωσίας. 

«Μου κατέστρεψε τη ζωή»: Η κόρη του Πούτιν, Λουίζα, περνά στην επίθεση

Όπως ανέφερε η Αντιόπη Σωτηρίου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star,  μια ημέρα πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο Τραμπ προς τον Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για τη συνάντηση και μένει να καθοριστεί ο τόπος.  Να σημειωθεί ότι ο Τραμπ μίλησε και για συνάντηση με τον Ζελένσκι

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ διάλεξε για σύμβουλό του την Μάργκο Μάρτιν;

ΗΠΑ και Ρωσία χαρακτήρισαν τις χθεσινές συνομιλίες του απεσταλμένου του Τραμπ, Γουίτκοφ, με τον Πούτιν «εποικοδομητικές». Το CNN αναφέρει ότι ο Πούτιν  πρότεινε την συνάντηση και ότι σχεδιάζει πρόταση για μερική εκεχειρία στην Ουκρανία, ενώ και ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία μοιάζει τώρα περισσότερο διατεθειμένη για συμφωνία εκεχειρίας.  

Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο ο Τραμπ

Στο μεταξύ, από τις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ουάσιγκτον, 7 π.μ. ώρα Ελλάδας, τέθηκαν σε ισχύ οι φουσκωμένοι δασμοί Τραμπ σε 69 χώρες, αντικαθιστώντας τους δασμούς «βάσης» 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.  «Είναι μεσάνυχτα. Δισεκατομμύρια δολάρια αρχίζουν να ρέουν στη χώρα» ανέφερε ο Τραμπ σε  πανηγυρική ανάρτησή του.

Η πανηγυρική ανάρτηση Τραμπ για τους δασμούς  

Η πανηγυρική ανάρτηση Τραμπ για τους δασμούς 
