Ασπροβάλτα: 5 τραυματίες από έκρηξη μετά από διαρροή σε φιάλη υγραερίου

Με σοβαρά εγκαύματα 41χρονος - Σε ενοικιαζόμενα δωμάτια η έκρηξη

07.08.25 , 20:10 Ασπροβάλτα: 5 τραυματίες από έκρηξη μετά από διαρροή σε φιάλη υγραερίου
Πηγή: voria.gr φωτογραφίες Εθελοντές Διασώστες Βόλβης, βίντεο Star
Πρώτη Δημοσίευση: 07.08.25, 17:35
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έκρηξη μετά από διαρροή υγραερίου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. 

Η εικόνα των επιπλωμένων διαμερισμάτων μετά την έκρηξη φιάλης υγραερίου

Η εικόνα των επιπλωμένων διαμερισμάτων μετά την έκρηξη φιάλης υγραερίου (φωτογραφία Εθελοντές Διασώστες Βόλβης)   

Σύμφωνα με το voria.gr και τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 15.30. 

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 41χρονος με σοβαρά εγκαύματα.

 

Και οι πέντε τραυματίες είναι υπήκοοι Σερβίας. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Όπως ανέφερε η απεσταλμένη του Star Λευκή Γεωργάκη τα στοιχεία από την έρευνα της Πυροσβεστική συγκλίνουν στο ότι δεν εξερράγη η φιάλη, αλλά η έκρηξη προκλήθηκε από τη διαρροή του υγραερίου που περιείχε. 

Τo ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για την έκρηξη στην Ασπροβάλτα

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 41χρονος που φέρει σοβαρά εγκαύματα είχε ψήσει καφέ προηγουμένως χρησιμοποιώντας τη φιάλη,  αλλά όταν επέστρεψε και χωρίς να έχει κλείσει ενδεχομένως καλά τη φιάλη άναψε τσιγάρο και προκλήθηκε έκρηξη.

Η 86χρονη ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων συνελήφθη για τυπικούς λόγους και αυτή την ώρα δίνει κατάθεση.                

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για τους τραυματίες   

Το ΕΚΑΒ στην ανακοίνωσή του για τους τραυματίες αναφέρει: 

  
«Αναφορικά με το περιστατικό έκρηξης φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή της Ασπροβάλτας, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν άμεσα, με τα πρώτα ασθενοφόρα να φθάνουν στο σημείο εντός τριών λεπτών από τη λήψη της κλήσης.

Δύο τραυματίες —ένας άνδρας με εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού σε ποσοστό 40% και μία γυναίκα με εγκαύματα 1ου βαθμού σε ποσοστό 20%— διακομίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε ελεγχόμενη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Η επιχειρησιακή ανταπόκριση υπήρξε άμεση και πλήρως συντονισμένη, διασφαλίζοντας τη σταθεροποίηση της κατάστασης των τραυματιών αλλά και την ταχεία και ασφαλή διακομιδή τους». 


 

ΕΚΡΗΞΗ
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
 |
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
 |
ΕΚΑΒ
