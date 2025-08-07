Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας

Χωρίος ενεργό μέτωπο πλέον η φωτιά που ξέσπασε στον Πρόδρομο Βοιωτίας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ

Η φωτιά έκαψε χορτολιβαδική έκταση. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Το έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Εστάλη επίσης μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πρόδρομος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice