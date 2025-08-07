Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας

Χωρίος ενεργό μέτωπο πλέον η φωτιά που ξέσπασε στον Πρόδρομο Βοιωτίας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.
#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2025
Η φωτιά έκαψε χορτολιβαδική έκταση. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Το έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Εστάλη επίσης μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 7, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πρόδρομος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
