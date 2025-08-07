Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 07.08.25, 13:54
Φωτιά Τώρα Στον Πρόδρομο Βοιωτίας
Χωρίος ενεργό μέτωπο πλέον η φωτιά  που ξέσπασε στον Πρόδρομο Βοιωτίας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική. 

 

 

Η φωτιά έκαψε χορτολιβαδική έκταση. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Το έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Εστάλη επίσης μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. 

 

 

