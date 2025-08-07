Παλαιό Φάληρο: Στις φυλακές Κορυδαλλού η 32χρονη - Ζητάει τα παιδιά της

07.08.25 , 15:26 Παλαιό Φάληρο: Στις φυλακές Κορυδαλλού η 32χρονη - Ζητάει τα παιδιά της
STAR.GR
Ελλαδα
Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε η 32χρονη μητέρα από την Αλγερία- βίντεο ΟΡΕΝ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε η 32χρονη μητέρα από την Αλγερία σήμερα το μεσημέρι, μετά την απόφαση για προφυλάκισή της. 
Δεν ρώει, πίνει ελάχιστο νερό και ρωτάει συνεχώς για τα άλλα δύο της παιδιά, ζητώντας να τα έχει μαζί της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Καλοκαιρινό ραντεβού» του ΟΡΕΝ. 

Προφυλακίστηκε η μητέρα που κατηγορείται για τη δολοφονία της τρίχρονης κόρης της στο Παλαιό Φάληρο - Eurokinissi

Προφυλακίστηκε η μητέρα που κατηγορείται για τη δολοφονία της τρίχρονης κόρης της στο Παλαιό Φάληρο - Eurokinissi

Η 32χρονη οδηγήθηκε χθες στο γραφείο του ανακριτή, κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατ' εξακολούθηση της τρίχρονης κόρης της. 

Παλαιό Φάληρο: Με δάκρυα στα μάτια έφτασε στον ανακριτή η 32χρονη μητέρα

Το κοριτσάκι είχε εντοπιστεί νεκρό στην παραλία Εδέμ του Παλαιού Φαλήρου, από περαστικό τα ξημερώματα της Κυριακής 27/7.

Σημειώνεται ότι τα άλλα δυο παιδάκια της 32χρονης, με εντολή του εισαγγελέα Ανηλίκων, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων, όπου και θα παραμείνουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, το πού θα καταλήξουν τελικά τα παιδιά, είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει η Εισαγγελία Ανηλίκων.

Παλαιό Φάληρο: Αρνείται ότι άφησε το κοριτσάκι να πνιγεί - «Το παιδί ήταν νεκρό όταν το άφησα στην παραλία»

Η 32χρονη μητέρα τριών παιδιών αρνείται κατηγορηματικά την ανθρωποκτονία της 3χρονης Τζένα. Στην απολογία της επέμεινε ότι το παιδί χτύπησε στο μπάνιο του σπιτιού και πως ήταν ήδη νεκρό όταν το εγκατέλειψε στην παραλία. 

Παλαιό Φάληρο: «Έπαιζε θέατρο» και στους συγγενείς της η μητέρα

Υποστήριξε πως θα φοβήθηκε πως θα έχανε την επιμέλεια των άλλων δύο της παιδιών αν πήγαινε το κοριτσάκι στο νοσοκομείο. 

Η 32χρονη μητέρα οδηγείται στον ανακριτή για την απολογία της/ Εurokinissi  Γ.Παναγόπουλος

Η 32χρονη μητέρα οδηγείται στον ανακριτή για την απολογία της/ Εurokinissi  Γ.Παναγόπουλος

Ωστόσο, πολλά είναι τα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί, όπως τον λόγο που πέταξε τα ρούχα που φορούσε τη νύχτα που άφησε το παιδί στη θάλασσα. 

«Η Τζένα δεν ήταν πουθενά καταχωρημένη- Τα παιδιά της έμειναν στο Παίδων για έναν χρόνο»

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη ζωή των τριών παιδιών της κατηγορούμενης μητέρας. Όπως αποκάλυψε στον Αlpha ο 65χρονος άνδρας που συντηρούσε τη μητέρα από την Αλγερία, η 3χρονη Τζένα δεν ήταν πουθενά καταχωρημένη. 

Παλαιό Φάληρο: «Η Τζένα ήταν άρρωστη και χτυπημένη 9 μέρες πριν πεθάνει»

Ο ίδιος είπε πως είδε το κοριτσάκι χτυπημένο εννιά μέρες πριν βρεθεί νεκρό. Υποστήριξε επίσης πως ο ίδιος απέτρεπε τη 32χρονη μητέρα να πάει ο παιδί στο νοσοκομείο, γιατί αν ο γιατρός έβλεπε το παιδί θα καλούσε την αστυνομία. 

Παλαιό Φάληρo: Σε μέτωπο, μύτη και γόνατο τα προθανάτια τραύματα της μικρής

Το 2023, δε, τα παιδιά της 32χρονης έμειναν στο νοσοκομείο Παίδων για έναν χρόνο με εισαγγελική εντολή, καθώς η μητέρα τους ήταν στο νοσοκομείο και δεν υπήρχε κανείς να τα φροντίσει.

Bίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνουν τη γυναίκα με τα δύο της παιδιά και το κοριτσάκι στο καρότσι να ψωνίζει από περίπτερο, τη νύχτα που εγκατέλειψε την τρίχρονη στην παραλία

Bίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνουν τη γυναίκα με τα δύο της παιδιά και το κοριτσάκι στο καρότσι να ψωνίζει από περίπτερο, τη νύχτα που εγκατέλειψε την τρίχρονη στην παραλία

Η υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού που βρέθηκε νεκρό στην παραλία, φορώντας το μαγιό του, πάγωσε την Ελλάδα. Η αστυνομία μετά από ενδελεχή έρευνα εντόπισε το πρόσωπο που είχε εγκαταλείψει το κοριτσάκι στην παραλία, το οποίο δεν είχε αναζητήσει κανείς για μέρες. Το πρόσωπο αυτό ήταν η μητέρα της. 
 

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
 |
ΑΛΓΕΡΙΑ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ,
 |
ΝΕΚΡΟ ΠΑΙΔΙ
 |
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ
 |
ΠΑΡΑΛΙΑ
