Παλαιό Φάληρο: «Η Τζένα ήταν άρρωστη και χτυπημένη 9 μέρες πριν πεθάνει»

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η 32χρονη μητέρα από την Αλγερία, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της στο Παλαιό Φάληρο και νέα στοιχεία της πολύκροτης αυτής υπόθεσης έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας τον εφιάλτη που ζούσε αυτό το παιδί.
Ο άνθρωπος που συντηρούσε την 32χρονη και τα τρία της παιδιά μίλησε στον Alpha για τη μικρή Τζένα, η οποία δεν ήταν πουθενά καταχωρημένη κι έμεινε στα αζήτητα και μετά τον θάνατό του.
Παλαιό Φάληρο: Προφυλακίσθηκε η 32χρονη μητέρα για δολοφονία της κόρης της
Όπως είπε, η Αλγερινή κακοποιούταν από τον σύζυγό της και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μία εβδομάδα στο νοσοκομείο. Μάλιστα αποκάλυψε ότι το 2023 τα παιδιά χρειάστηκε να μείνουν για έναν χρόνο περίπου στο νοσοκομείο Παίδων, μετά από εισαγγελική εντολή.
«Η κυρία ήταν στο νοσοκομείο, ο άνδρας ήταν κάτω στην Ομόνοια και τα παιδιά έπαιζαν μόνα τους στο σπίτι», είπε ο άνδρας.
Η μητέρα τελικά κατάφερε να τα πάρει πάλι πίσω, όμως η τραγωδία δεν άργησε να συμβεί.
Τι είπε η μητέρα στον ανακριτή πριν ακούσει ότι προφυλακίζεται
Ο 62χρονος άνδρας αποκάλυψε επίσης πως το κοριτσάκι εννιά μέρες πριν τον θάνατό του ήταν ξανά άσχημα χτυπημένο και αρκετά άρρωστο.
Όπως είπε, είχε στο πρόσωπο ένα μεγάλο σημάδι, το οποίο η μητέρα και πάλι προσπάθησε να το καλύψει με ένα καπέλο.
Παλαιό Φάληρο: Με δάκρυα στα μάτια έφτασε στον ανακριτή η 32χρονη μητέρα
«Εννιά μέρες πριν τον θάνατο του παιδιού το είδα χτυπημένο. Έβαλε καπελάκι, το έκρυψε. Το μάτι ήταν φουσκωμένο, μοβ. Μου λένε τα παιδιά, η μαμά…», είπε ο άνδρας.
Μάλιστα ούτε τότε η 32χρονη πήγε το κοριτσάκι στο νοσοκομείο, γιατί ο ίδιος την απέτρεψε, λέγοντάς της ότι οι γιατροί θα ειδοποιούσαν την αστυνομία, βλέποντας τα σημάδια στο παιδί.
Παλαιό Φάληρο: «Έπαιζε θέατρο» και στους συγγενείς της η μητέρα
Ο 65χρονος άνδρας αποκάλυψε επίσης ότι όταν είδε τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση για το κοριτσάκι που βρέθηκε νεκρό στο Παλαιό Φάληρο, αμέσως αναγνώρισε την μικρή Τζένα. Όμως δεν πήγε ποτέ στην αστυνομία.
Παραδέχθηκε τέλος ότι εκείνος της αγόραζε τα χάπια που βρέθηκαν πεταμένα στα σκουπίδια μαζί με το φόρεμα που φορούσε το μοιραίο βράδυ και ότι η 32χρονη του είχε πει πως ήταν ηρεμιστικά. Όπως είπε δεν τα αγόραζε με ιατρική συνταγή, κάτι που πρέπει να ερευνηθεί, καθώς το συγκεκριμένο φάρμακο δίνεται μόνο συνταγογραφημένο.
Παλαιό Φάληρο: «Καίει» τη μητέρα φίλος της - «Έβλεπα σημάδια στην 3χρονη»
Παλαιό Φάληρο: Τι είπε η 32χρονη στην απολογία της
Η 32χρονη επί επτά ώρες απολογούταν σε ανακριτή και εισαγγελέα για όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ που άφησε το παιδί της στην παραλία Εδέμ στο Παλαιό Φάληρο.
Η γυναίκα επέμεινε στην εκδοχή του ατυχήματος στο μπάνιο. Όπως είπε άκουσε έναν γδούπο, μπήκε στο μπάνιο και είδε τη μικρή Τζένα χτυπημένη.
Παλαιό Φάληρο: Είχε ναρκώσει την 3χρονη Τζένα; - Τι βρέθηκε στη σακούλα
Τότε πανικοβλήθηκε, φοβήθηκε και ισχυρίστηκε ότι το κοριτσάκι ήταν νεκρό. Αποφάσισε έτσι να το πάει στην παραλία του Φαλήρου και να το αφήσει μέσα στη θάλασσα και όχι να το πάει σε ένα νοσοκομείο για να το αναλάβουν οι γιατροί.
Οι ισχυρισμοί της δεν έπεισαν τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι και αποφάσισαν την προσωρινή της κράτηση.
Παλαιό Φάληρο: Βρέθηκε το φόρεμα που φορούσε η μητέρα του κοριτσιού
Μάλιστα η μοναδική στιγμή που «λύγισε» ήταν όταν βγήκε από το γραφείο του ανακριτή μετά την απολογία της, λίγο πριν ακούσει ότι προφυλακίζεται.
Η 32χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για κατ' εξακολούθηση κακοποίηση της μικρής.
Παλαιό Φάληρο: Τα σπασμένα δόντια του παιδιού και τα ψέματα της μητέρας
Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της βρίσκονται στο νοσοκομείο Παίδων. Τα όσα θα καταφέρουν να εκμαιεύσουν από αυτά οι ειδικοί, θεωρούνται κρίσιμα για τη στήριξη του κατηγορητηρίου.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.