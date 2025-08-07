Bιτόρια: Τι ζήτησε από τους παίκτες του Παναθηναϊκού

«Είναι σημαντικό να έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια μας" ανέφερε

Πηγή: φωτογραφία από eurokinissi, φωτογράφος: Μάρκος Χουζούρης
Bιτόρια: Τι Είπε Στους Παίκτες Του Παναθηναϊκού
Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε πως οι «πράσινοι» θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι και αποτελεσματικοί, έτσι ώστε να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του EuropaLeague.

Ποιος παίκτης έκανε αγωγή στην πρώην σύζυγό του για ερωτικό βίντεο

Ο Βιτόρια δήλωσε για το πρώτο ματς με την ουκρανική ομάδα: «Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Αυτό κάνει τους Πρωταθλητές: το να ξεπερνούν άμεσα τέτοιες καταστάσεις, να κάνουν την αυτοκριτική τους αλλά να εστιάζουν στον επόμενο αγώνα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί, όχι μόνο στο αντίπαλο τέρμα, αλλά και στις προσωπικές μονομαχίες, τις διεκδικούμενες μπάλες, σε ένα παραπάνω σπριντ, σε όλες τις λεπτομέρειες».

Και συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Είναι σημαντικό να έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια μας και, όπως και με τη Ρέιντζερς, να τους χαλάσουμε το παιχνίδι όσο γίνεται. Να τους δυσκολέψουμε, κλέβοντας μπάλες ψηλά και βγάζοντας αντεπιθέσεις, αλλά και να δείξουμε κι εμείς την ποιότητά μας επιθετικά».

Πηγή: Novasports.gr 

Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΤΟΡΙΑ
 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
