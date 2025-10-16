Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη

Για μια «πολύ παραγωγική» επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας άλλη μία σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών.

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ κράτησε περισσότερες από δύο ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ είπε ότι συμφώνησε με τον Πούτιν να υπάρξει μια συνάντηση, την επόμενη εβδομάδα, των «κορυφαίων συμβούλων»  τους. Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας σε αυτές τις πρώτες επαφές θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

 

Στη συνέχεια «ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε σε μια τοποθεσία που θα συμφωνηθεί», στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει το πότε θα γίνει αυτό. 
 

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ
