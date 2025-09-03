Πούτιν: Δηλώνει έτοιμος για συνάντηση με Ζελένσκι στη Μόσχα

Αλλά πρόσθεσε ότι μένει να αποδειχθεί αν έχει νόημα

Κοσμος
Πηγή: φωτογραφία AP
Πούτιν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί  με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να έχει  συνομιλίες  μαζί του, εφόσον ο πρόεδρος της Ουκρανίας έρθει στη Μόσχα. Πρόσθεσε όμως ότι μένει να φανεί αν μια τέτοια συνάντηση έχει νόημα.

Θρίλερ με τη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι: Τι έδειχνε ο χάρτης στον Λευκό Οίκο

Ο Ζελένσκι πιέζει για συνάντηση με τον Πούτιν προκειμένου να συζητήσουν τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας, αλλά αν είναι άγνωστο μέχρι στιγμής αν θα δεχθεί να πραγματοποιηθεί η συνάντηση στην πρωτεύουσα της Ρωσίας.  

Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι - Η χειραψία με τον Τραμπ 

Από την πλευρά του  ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να διαμεσολαβήσει για μια ειρηνευτική διευθέτηση και έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να συναντηθούν οι δύο ηγέτες. 

Τραμπ: «Αν συμφωνηθεί η ειρήνη, μπορεί να πάω στον παράδεισο»

