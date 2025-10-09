Τροχός της Τύχης: Η λέξη ήταν μπροστά της, αλλά δεν τη διάβασε!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 9/10/2025 στο Star, η Υβόννη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Μ, το Κ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Η δεύτερη λέξη σχεδόν εμφανίστηκε, αλλά η παίκτρια δεν κατάφερε να τη...διαβάσει ώστε να λύσει τον γρίφο!

Εσύ μήπως έχεις καλύτερη τύχη;

