Τροχός της Τύχης: Η λέξη ήταν μπροστά της, αλλά δεν τη διάβασε!

Εσύ θα τα κατάφερνες;

09.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η λέξη ήταν μπροστά της, αλλά δεν τη διάβασε!
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δες τη λύση του γρίφου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 9/10/2025 στο Star, η Υβόννη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Η λέξη ήταν μπροστά της, αλλά δεν τη διάβασε!

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Μ, το Κ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της Τύχης: Η λέξη ήταν μπροστά της, αλλά δεν τη διάβασε!

Η δεύτερη λέξη σχεδόν εμφανίστηκε, αλλά η παίκτρια δεν κατάφερε να τη...διαβάσει ώστε να λύσει τον γρίφο!

Εσύ μήπως έχεις καλύτερη τύχη;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Back to Top