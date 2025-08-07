Μαρία Ναυπλιώτου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Χίο

Aποθεώνει το νησί της Χίου - «Τα έχει όλα!»

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Ναυπλιώτου: «Ονειρεύομαι μία ισότιμη ουσιαστική σχέση», είχε πει η ηθοποιός σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ενθουσιασμένη από την επίσκεψή της στο πανέμορφο νησί της Χίου, η Μαρία Ναυπλιώτου ανήρτησε μερικές φωτογραφίες και τόνισε πως «η Χίος τα έχει όλα».

«Ήλιος, θάλασσα, φίλοι, γέλια. Παραλίες ανέγγιχτες. Ηλιοβασιλέματα που δεν χορταίνεις να κοιτάς γεμάτα μυρωδιές. Μέρες που κυλούν αργά. Η Χίος τα έχει όλα», έγραψε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή της.

Διακοπές για τη Μαρία Ναυπλιώτου: Η απίστευτη θέα από το μπαλκόνι της

Η ανάρτηση της Μαρίας Ναυπλιώτου

Ναυπλιώτου: Οι Φωτογραφίες Από Τις Διακοπές Της Στη Χίο

Ναυπλιώτου: Οι Φωτογραφίες Από Τις Διακοπές Της Στη Χίο

Ναυπλιώτου: Οι Φωτογραφίες Από Τις Διακοπές Της Στη Χίο

Ναυπλιώτου: Οι Φωτογραφίες Από Τις Διακοπές Της Στη Χίο

Ναυπλιώτου: Οι Φωτογραφίες Από Τις Διακοπές Της Στη Χίο

Ναυπλιώτου: Οι Φωτογραφίες Από Τις Διακοπές Της Στη Χίο

