Μαρία Ναυπλιώτου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Χίο

Μαρία Ναυπλιώτου: «Ονειρεύομαι μία ισότιμη ουσιαστική σχέση», είχε πει η ηθοποιός σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται»

Ενθουσιασμένη από την επίσκεψή της στο πανέμορφο νησί της Χίου, η Μαρία Ναυπλιώτου ανήρτησε μερικές φωτογραφίες και τόνισε πως «η Χίος τα έχει όλα».

«Ήλιος, θάλασσα, φίλοι, γέλια. Παραλίες ανέγγιχτες. Ηλιοβασιλέματα που δεν χορταίνεις να κοιτάς γεμάτα μυρωδιές. Μέρες που κυλούν αργά. Η Χίος τα έχει όλα», έγραψε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή της.

Η ανάρτηση της Μαρίας Ναυπλιώτου