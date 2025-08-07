Νίκος Αλιάγας: Η φωτογραφία του που μας ταξίδεψε σχεδόν... 30 χρόνια πίσω!

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε παλιότερα ο Νίκος Αλιάγας στην ξαδέρφη του, Μαρία Μπακοδήμου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο γνωστός δημοσιογράφος κι ιδιαίτερα δημοφιλής παρουσιαστής στη Γαλλία, Νίκος Αλιάγας, πρόσφερε στους εκατομμύρια followers του ένα ταξίδι στον χρόνο, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία του από το 1996.

Το ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, γεμάτο νοσταλγία, τον δείχνει σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ελλάδας, μπροστά στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. 

Νίκος Αλιάγας: Η μητέρα του εισέβαλε στο πλατό της εκπομπής του

Η φωτογραφία αποτυπώνει τον νεαρό τότε Νίκο Αλιάγα. Ο Ελληνογάλλος σταρ φοράει ένα μαύρο πανωφόρι και ποζάρει με σταυρωμένα χέρια, κοιτάζοντας τον φακό με μια σοβαρότητα που έρχεται σε αντίθεση με το σημερινό του, πιο χαμογελαστό, δημόσιο προφίλ. Το φυσικό σκηνικό του Σουνίου, με την αρχαία δόμηση και την αίσθηση του απέραντου, ενισχύει το ενσταντανέ.

Η ανάρτηση του Νίκου Αλιάγα

Με τη λιτή λεζάντα «Τον περασμένο αιώνα. Σούνιο, 1996», ο Αλιάγας όχι μόνο χρονολογεί την φωτογραφία, αλλά και προσθέτει μια δόση χιούμορ και αυτογνωσίας, αναγνωρίζοντας το πέρασμα του χρόνου. Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσα το ενδιαφέρον των followers του, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν την αλλαγή στην εμφάνισή του και να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για το μοναδικό αυτό στιγμιότυπο από το παρελθόν.

Νίκος Αλιάγας: Η ανάρτηση μετά την απόπειρα διάρρηξης του σπιτιού του

Ποιος είναι ο Νίκος Αλιάγας

Είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες δημοσιογράφους και παρουσιαστές με διεθνή καριέρα, κυρίως στη Γαλλία και τις γαλλόφωνες χώρες.

Ο Νίκος Αλιάγας με τη σύζυγό του, Τίνα Γρηγορίου στο Ηρώδειο το 2022

Ο Νίκος Αλιάγας με τη σύζυγό του, Τίνα Γρηγορίου, στο Ηρώδειο το 2022 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Γεννήθηκε στο Παρίσι και κατάγεται από τη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας από την πλευρά του πατέρα του αι από το Μεσολόγγι από την πλευρά της μητέρας του. Έχει διαγράψει σημαντική πορεία στη γαλλική τηλεόραση με την παρουσίαση του γαλλικού ριάλιτι Star Academy, το οποίο σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία. 

Νίκος Αλιάγας: Βραδινή έξοδος στην Αθήνα με τη σύζυγό του, Τίνα Γρηγορίου

Από το 2012 μέχρι και σήμερα, είναι παρουσιαστής του γαλλικού The Voice

Ο Νίκος Αλιάγας με την Ελένη Μενεγάκη και τον Γιάννη Λάτσιο στα βραβεία Άντρες της χρονιάς 2004

Ο Νίκος Αλιάγας με την Ελένη Μενεγάκη και τον Γιάννη Λάτσιο στα βραβεία Άντρες της χρονιάς 2004 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Επίσης, έχει κατά καιρούς συνεργαστεί με διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα. Εκτός από την τηλεόραση, έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα και στη φωτογραφία.

Follow us:

