Μητσοτάκης: Ρύθμιση εθνικής ευθύνης για το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

«Αφορά έναν χώρο που τον θεωρούμε ιερό» τόνισε στη Βουλή

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: Ευρωκίνηση
«Παίρνω το λόγο για να υπερασπιστώ μια ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας», ανέφερε για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής.  

Κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου  Στρατιώτη

Ο πρωθυπουργός είπε ότι τα μέτρα για την ανάδειξη και προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη δεν ήταν εύκολη απόφαση. «Αφορούν έναν χώρο που τον θεωρούμε ιερό, που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα κόμμα, σε καμία οργάνωση, σε κανένα πρόσωπο. Αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα», συνέχισε.

Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη έγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι μιλάμε για τον ορισμό ενός χώρου συνύπαρξης και όχι αντιπαλότητας.

«Το μεγάλο ερώτημα, το οποίο πρέπει να απαντήσουμε σήμερα είναι αν θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτόν τον χαρακτήρα αυτού του ιερού χώρου. Η απόφαση της κυβέρνησης σε αυτό το ερώτημα είναι καταφατική. Σε αυτό το ξεχωριστό χώρο δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο άσχετο με την αποστολή του, ούτε θα γίνονται φθορές όσο εύλογα ακούγονται τα αιτήματα. Ο χώρος αυτός βρισκόταν επί δεκαετίες όμηρος επί θολού τοπίου αρμοδιοτήτων. Σταδιακά μετατράπηκε σε σκηνικό για κάθε είδους διαμαρτυρία και κάθε τύπου κομματική εκμετάλλευση. Έτσι τώρα το μνημείο περνά στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας, καθώς εκεί θα πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο αφιερωμένο στον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση, τη φροντίδα, την ανάδειξή του. Η αστυνομία θα μεριμνά για την προστασία του», προσέθεσε.

Βουλή: Σφοδρή αντιπαράθεση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι στην πλατεία Συντάγματος ή σε άλλο δημόσιο χώρο δεν αλλάζει τίποτα και παντού επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις.

«Δεν μιλάμε για κανένα περιορισμό δικαιωμάτων. Μιλάμε για την αποκατάσταση των πραγμάτων και των αξιών. Οι ιεροί χώροι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν περισσότερο. Η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας και ο σεβασμός να προηγείται των κραυγών», ανέφερε.
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
ΒΟΥΛΗ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
