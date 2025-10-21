Volvo: Για ποιον λόγο χαμογελά

Η Volvo Cars ολοκλήρωσε την κατασκευή 4.000.000 αυτοκινήτων με βάση την επαναστατική πλατφόρμα πρώτης γενιάς Scalable Product Architecture (SPA). Η SPA παρουσιάστηκε το 2014 στο Volvo XC90 δεύτερης γενιάς και έθεσε τις βάσεις για τη σημερινή σύγχρονη φυσιογνωμία της μάρκας Volvo. .

Σχεδιασμένη και ανεπτυγμένη εσωτερικά, η SPA είναι έργο του υπό σουηδική διεύθυνση τμήματος Έρευνας και Εξέλιξης (R&D). Από την εμφάνισή της, έχει αποτελέσει τη βάση για έξι διαφορετικά μοντέλα, με παραγωγή σε τρεις ηπείρους και σε τέσσερις χώρες: Βέλγιο, Κίνα, Σουηδία και ΗΠΑ. Το αυτοκίνητο-ορόσημο, ένα Volvo XC90, βγήκε πρόσφατα από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της εταιρείας στη Σουηδία.

Η SPA εισήγαγε αρκετά χαρακτηριστικά ασφαλείας σε παγκόσμια πρωτιά, που συνέβαλαν ώστε το XC90 και τα μοντέλα που ακολούθησαν να είναι από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα στον κόσμο. Η σχετική λίστα περιλαμβάνει λειτουργίες όπως είναι το πακέτο προστασίας από εκτροπή εκτός δρόμου και η λειτουργία αυτόματης πέδησης σε διασταυρώσεις. Άλλο παράδειγμα είναι ο κλωβός ασφαλείας, που βελτιώθηκε περαιτέρω χάρη στην αυξημένη χρήση βοριούχου χάλυβα υψηλής αντοχής. Έγινε επίσης η βάση για το πρωτοποριακό σύστημα κίνησης «Twin Engine», ένα συνδυασμό κινητήρα βενζίνης και ηλεκτρικής πρόωσης που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα στα plug-in υβριδικά Volvo.

Επιπλέον, χάρη στις ασύρματες (over-the-air) ενημερώσεις λογισμικού, πολλά από τα αυτοκίνητα που βασίζονται στην SPA και βρίσκονται σε κυκλοφορία συνεχίζουν να αναβαθμίζονται μέχρι σήμερα χωρίς χρέωση.