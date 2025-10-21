Λαμπερή πρεμιέρα για το “Hotel Amour” – Πλήθος επωνύμων στο Θέατρο Ακροπόλ

Το νέο έργο σε σκηνοθεσία της Σμαράγδας Καρύδη

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με λάμψη, μουσική και έντονο θεατρικό παλμό πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου η επίσημη πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου μιούζικαλ «Hotel Amour» στο Θέατρο Ακροπόλ.

Το νέο έργο, μια πρωτότυπη δημιουργία του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή της Σμαράγδας Καρύδη. Η παράσταση ανεβαίνει κάθε Δευτέρα και Τρίτη, χαρίζοντας στο κοινό μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, ρομαντισμό και συγκίνηση, με φόντο ένα ξενοδοχείο όπου όλα μπορούν να συμβούν.

Η επίσημη πρεμιέρα συγκέντρωσε πλήθος αγαπημένων ηθοποιών, καλλιτεχνών και δημοσιογράφων που έσπευσαν να στηρίξουν τους συντελεστές και να απολαύσουν τη νέα παραγωγή. Ανάμεσα στους επώνυμους που έδωσαν το «παρών» ήταν η Δανάη Μιχαλάκη, η Λήδα Ματσάγγου, η Ευδοκία Ρουμελιώτη, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Κώστας Τσουρός, ο Δημήτρης Πανόπουλος, η Μάρτζυ Λαζάρου και πολλοί ακόμη.

Οι φωτογραφίες από το φουαγιέ του θεάτρου μαρτυρούν το ζεστό και γιορτινό κλίμα της βραδιάς, με τους καλεσμένους να ποζάρουν χαμογελαστοί δίπλα στους πρωταγωνιστές και να δίνουν συγχαρητήρια για την άρτια παραγωγή, τη σκηνοθεσία και τη μουσική που ξεχωρίζει για τη θεατρική της ευαισθησία.

Η Σμαράγδα Καρύδη, φανερά συγκινημένη, ευχαρίστησε το κοινό και τους συντελεστές λέγοντας ότι «Αισθάνομαι πολύ ωραία γι' αυτήν την παράσταση. Δεν είμαι αγχωμένη, είναι πολύ τιμητικό που τη σκηνοθέτησα».

Το “Hotel Amour” αποτελεί μια φρέσκια πρόταση στο ελληνικό μουσικό θέατρο, με εξαιρετικές ερμηνείες, πρωτότυπα τραγούδια και μια ιστορία που συνδυάζει το ρομαντισμό με το ανατρεπτικό χιούμορ. Ήδη από την πρώτη του παράσταση έχει αποσπάσει θετικά σχόλια, προδιαγράφοντας μια επιτυχημένη θεατρική πορεία για τη φετινή σεζόν.

Σμαράγδα Καρύδη

Σμαράγδα Καρύδη

Κώστας Τσουρός - Σμαράγδα Καρύδη

Κώστας Τσουρός - Σμαράγδα Καρύδη

Θέμης Καραμουρατίδης-Σμαράγδα Καρύδη-Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Θέμης Καραμουρατίδης - Σμαράγδα Καρύδη - Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Λαμπερή πρεμιέρα για το “Hotel Amour” – Πλήθος επωνύμων στο Θέατρο Ακροπόλ

Δανάη Μιχαλάκη - Γιώργος Παπαγεωργίου

Λαμπερή πρεμιέρα για το “Hotel Amour” – Πλήθος επωνύμων στο Θέατρο Ακροπόλ

Θέμης Καραμουρατίδης - Σμαράγδα Καρύδη - Γεράσιμος Ευαγγελάτος - Κατερίνα Παπουτσάκη

Νατάσα Θεοδωρίδου - Πάνος Κατσαρίδης

Νατάσα Θεοδωρίδου - Πάνος Κατσαρίδης

Δημήτρης Πανόπουλος - Μάρτζυ Λαζάρου

Δημήτρης Πανόπουλος - Μάρτζυ Λαζάρου

Δανάη Μιχαλάκη

Δανάη Μιχαλάκη

Λαμπερή πρεμιέρα για το “Hotel Amour” – Πλήθος επωνύμων στο Θέατρο Ακροπόλ

Λήδα Ματσάγγου - Ευδοκία Ρουμελιώτη

Λαμπερή πρεμιέρα για το “Hotel Amour” – Πλήθος επωνύμων στο Θέατρο Ακροπόλ

Μαριάννα Κιμούλη - Βασίλης Μηλιώνης

Μαριάννα Κιμούλη - Βασίλης Μηλιώνης
