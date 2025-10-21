Λαμπερή πρεμιέρα για το “Hotel Amour” – Πλήθος επωνύμων στο Θέατρο Ακροπόλ

Με λάμψη, μουσική και έντονο θεατρικό παλμό πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου η επίσημη πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου μιούζικαλ «Hotel Amour» στο Θέατρο Ακροπόλ.

Το νέο έργο, μια πρωτότυπη δημιουργία του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή της Σμαράγδας Καρύδη. Η παράσταση ανεβαίνει κάθε Δευτέρα και Τρίτη, χαρίζοντας στο κοινό μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, ρομαντισμό και συγκίνηση, με φόντο ένα ξενοδοχείο όπου όλα μπορούν να συμβούν.

Η επίσημη πρεμιέρα συγκέντρωσε πλήθος αγαπημένων ηθοποιών, καλλιτεχνών και δημοσιογράφων που έσπευσαν να στηρίξουν τους συντελεστές και να απολαύσουν τη νέα παραγωγή. Ανάμεσα στους επώνυμους που έδωσαν το «παρών» ήταν η Δανάη Μιχαλάκη, η Λήδα Ματσάγγου, η Ευδοκία Ρουμελιώτη, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Κώστας Τσουρός, ο Δημήτρης Πανόπουλος, η Μάρτζυ Λαζάρου και πολλοί ακόμη.

Οι φωτογραφίες από το φουαγιέ του θεάτρου μαρτυρούν το ζεστό και γιορτινό κλίμα της βραδιάς, με τους καλεσμένους να ποζάρουν χαμογελαστοί δίπλα στους πρωταγωνιστές και να δίνουν συγχαρητήρια για την άρτια παραγωγή, τη σκηνοθεσία και τη μουσική που ξεχωρίζει για τη θεατρική της ευαισθησία.

Η Σμαράγδα Καρύδη, φανερά συγκινημένη, ευχαρίστησε το κοινό και τους συντελεστές λέγοντας ότι «Αισθάνομαι πολύ ωραία γι' αυτήν την παράσταση. Δεν είμαι αγχωμένη, είναι πολύ τιμητικό που τη σκηνοθέτησα».

Το “Hotel Amour” αποτελεί μια φρέσκια πρόταση στο ελληνικό μουσικό θέατρο, με εξαιρετικές ερμηνείες, πρωτότυπα τραγούδια και μια ιστορία που συνδυάζει το ρομαντισμό με το ανατρεπτικό χιούμορ. Ήδη από την πρώτη του παράσταση έχει αποσπάσει θετικά σχόλια, προδιαγράφοντας μια επιτυχημένη θεατρική πορεία για τη φετινή σεζόν.

