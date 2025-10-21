Ο Αποστόλης Τότσικας «σπάει» τα στερεότυπα φορώντας κόκκινο κραγιόν

Ο Αποστόλης Τότσικας ποζάρει μπροστά στον φακό της Ρούλας Ρέβη φορώντας κόκκινο κραγιόν, στέλνοντας ένα δυναμικό μήνυμα για το τι πραγματικά σημαίνει «ανδρισμός».

Η Ρούλα Ρέβη μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία του συζύγου της, όπου τον βλέπουμε να εκφράζεται ελεύθερα, ξεπερνώντας τα στερεότυπα με το κόκκινο κραγιόν στα χείλη του.

«Σπάμε τα στερεότυπα: ανδρισμός δεν σημαίνει να φοβάσαι το κόκκινο. Ευχαριστώ τον Αποστόλη που δε σταμάτησε ποτέ να παίζει μαζί μου, να δοκιμάζει νέα πράγματα και να παραμένει αφοσιωμένος στη δουλειά του – αλλά και στη δική μου! Σε αγαπώ» έγραψε στη λεζάντα η Ρούλα Ρέβη. Η ανάρτηση γέμισε γρήγορα με χιλιάδες likes και σχόλια από τους θαυμαστές της.

Αποστόλης Τότσικας: 18 χρόνια αγάπης και εμπιστοσύνης

Ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno αναφέρθηκε στην ζωή του και στη σχέση του με την σύζυγό του, Ρούλα Ρέβη.

«Η οικογένεια είναι κάτι πολύ όμορφο και σημαντικό για μένα. Είμαστε μαζί με τη σύζυγό μου 18 ολόκληρα χρόνια. Από την αρχή δεν μας απασχόλησαν τα σχόλια ή οι γνώμες των άλλων για τη σχέση μας. Βασιζόμαστε στην απόλυτη εμπιστοσύνη, την αγάπη και την φροντίδα μεταξύ μας, και συζητάμε τα πάντα ανοιχτά. Γνωριστήκαμε μέσα από μια φωτογράφηση» ανέφερε αρχικά ο Αποστόλης Τότσικας.

«Πάντα ήμουν συγκεντρωμένος στους στόχους μου, και το ένστικτό μου με έχει καθοδηγήσει πολύ στην καριέρα μου. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, αλλά και με αρχές που ποτέ δεν διαπραγματεύτηκα. Η παιδική μου ηλικία στον Βόλο ήταν μοναδική και δεν την αλλάζω με τίποτα», πρόσθεσε.