Φάρμα: Η πιο αμφίρροπη δοκιμασία ασυλίας - Δείτε το trailer

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο της Φάρμας, απόψε στις 21:00 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 17:05 Καρυστιανού: Αν ο Μητσοτάκης σβήσει τα ονόματα θα τα ξαναγράψουμε
21.10.25 , 16:43 Αρναούτογλου: Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ Τετάρτη & Παρασκευή
21.10.25 , 16:05 Αθηνά Κλήμη: «Στα 25 μου η γυναικολόγος μού είπε να κάνω κρυοσυντήρηση»
21.10.25 , 15:52 Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητο
21.10.25 , 15:44 Η ιστορία της Σταυρούλας: H βόλτα με τη φίλη, το τροχαίο & το τεχνητό μέλος
21.10.25 , 15:33 Κώστας Μακεδόνας: «Αντίο αγοράκι μου» - Η απώλεια που συγκινεί
21.10.25 , 15:32 Φάρμα: Η πιο αμφίρροπη δοκιμασία ασυλίας - Δείτε το trailer
21.10.25 , 15:31 «Με κλωτσούσε με μανία»: Η Έλενα μιλά για τον ξυλοδαρμό από τον αστυνομικό
21.10.25 , 15:13 Ηρώ Μπέζου: «Κάνω εκφωνήσεις & μεταγλωττίσεις. Βοηθούν στον βιοπορισμό μου»
21.10.25 , 14:59 Γιάννενα: Η συγκινητική πράξη πατέρα που δώρισε το νεφρό του στον γιο του
21.10.25 , 14:56 Φοινικούντα: «Ο 22χρονος τον τελευταίο καιρό ήταν φοβισμένος»
21.10.25 , 14:53 Τρίκαλα: «Έπνιξα τη μάνα μου γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά»
21.10.25 , 14:36 Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
21.10.25 , 14:30 Ποιος ανέλαβε τα ηνία στη Νότιγχαμ Φόρεστ
21.10.25 , 14:25 Ελληνικές σειρές: Όσες δούμε στο δεύτερο μισό της σεζόν
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Τρίκαλα: «Έπνιξα τη μάνα μου γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά»
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα
Σίσσυ Χρηστίδου για Φαίη Σκορδά: «Ο σύντροφός της έχει ζητήσει...»
Κώστας Μακεδόνας: «Αντίο αγοράκι μου» - Η απώλεια που συγκινεί
Αρναούτογλου: Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ Τετάρτη & Παρασκευή
Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από λάστιχο στο ΙΧ της
«Η Δέσποινα Βανδή κινδύνευε με παράσυρση και τροχαίο»: Tι απαντά η ΕΛ.ΑΣ
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 20/10) η γαλάζια ομάδα, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες και συγκρούσεις, κατάφερε να πάρει τη νίκη στο Παιχνίδι Προμηθειών, αλλά και στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας.

Φάρμα: Δείτε sneak preview - «Eγώ είμαι η ομάδα και οι άλλοι τα παράσιτα»

Φάρμα: Η πιο αμφίρροπη δοκιμασία ασυλίας - Δείτε το trailer

Ο Γιώργος Ανυφαντάκης, ως αρχηγός της πράσινης ομάδας, κλήθηκε να επιλέξει τον πρώτο μονομάχο και κατέληξε στην Τζωρτζίνα Χρέπα. Η τελευταία δε φάνηκε να ξαφνιάζεται με την επιλογή της και δήλωσε ότι το μόνο που απεύχεται είναι να έρθει αντιμέτωπη με κάποιον από τη δική της ομάδα.

Ο Γιώργος αποφασίζει: Ποιος είναι ο πρώτος μονομάχος στη Φάρμα;

Φάρμα: Η πιο αμφίρροπη δοκιμασία ασυλίας - Δείτε το trailer

Νέα ένταση στη Φάρμα: Ο Λευτέρης επιβάλλει κανόνες στην κουζίνα και διχάζει

Απόψε, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, το δυσάρεστο κλίμα και η ένταση παραμένουν στη γαλάζια ομάδα, με τα στρατόπεδα, που έχουν δημιουργηθεί, να μην μπορούν να λύσουν τις διαφορές τους. Οι συζητήσεις αφορούν κυρίως τη στάση της Στέλλας Παλούκη και του Δημήτρη Ζήκου, οι οποίοι φαίνεται να έχουν απομακρυνθεί από την υπόλοιπη ομάδα και παράλληλα να έχουν έρθει πιο κοντά με μέλη της πράσινης ομάδας.

Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχεται τους farmers σε έναν στάβλο και τους ανακοινώνει ότι η αποστολή τους θα είναι να τον καθαρίσουν από τις κοπριές. Κάποιοι παραβλέπουν τη δυσκολία και τη… μυρωδιά, ενώ κάποιοι άλλοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να προσπαθήσουν λίγο παραπάνω για να διεκδικήσουν τη νίκη και να βοηθήσουν την ομάδα τους.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τις δύο ομάδες στη 2η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας. Οι παίκτες θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους και να επιδείξουν δύναμη, ταχύτητα, ισορροπία, στόχο και κυρίως καλή συνεργασία, αφού μόνο έτσι θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν τη νίκη. Οι δύο ομάδες παλεύουν σώμα με σώμα και μέχρι τελευταία στιγμή το αποτέλεσμα παραμένει αμφίρροπο.

Για την ηττημένη ομάδα ακολουθεί Ατομική Δοκιμασία Ασυλίας, όπου ένα μέλος θα εξασφαλίσει ότι δεν διατρέχει κίνδυνο στην επερχόμενη μονομαχία του Αχυρώνα. Το κλειδί για την επικράτηση είναι ο λεπτός χειρισμός και η νηφαλιότητα. Ποιος θα αποδειχθεί ότι είναι πιο ψύχραιμος;

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Φάρμα: Η πιο αμφίρροπη δοκιμασία ασυλίας - Δείτε το trailer

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top