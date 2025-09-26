Ζενεβιέβ - Μπράτης: «Στην ομάδα του GNTM έχουμε τρομερή ενέργεια!»

Όσα είπαν στο Breakfast@Star λίγο πριν την προβολή του δεύτερου επεισοδίου

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπαν η Ζενεβιέβ Μαζαρί κι ο Άγγελος Μπράτης στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο πριν την προβολή του δεύτερου επεισοδίου του GNTM το βράδυ της Παρασκευής στις 21:00 στο Star, η Ζενεβιέβ Μαζαρί κι ο Άγγελος Μπράτης βρέθηκαν στον καναπέ του Breakfast@Star

Ζενεβιέβ - Μπράτης: «Στην ομάδα του GNTM έχουμε τρομερή ενέργεια!»

Η Ελένη Χατζίδου κι ο Ετεοκλής Παύλου καλωσόρισαν τους συντελεστές του αγαπημένου σόου, ρωτώντας αρχικά για την πρεμιέρα της περασμένης Παρασκευής, που είδαν όλοι μαζί. «Η Ζεν κι ο Βασίλης ο άντρας της, είχαν την ευγένεια να μας καλέσουν στο σπίτι τους και κάνανε ένα υπέροχο δείπνο. Κι ήμασταν όλοι εκεί και μοιραστήκαμε την αγωνία», είπε ο Άγγελος. «Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ναι, γιατί ήταν λιγάκι σαν φοιτητικό, ένιωθες αυτό το... γιατί είχαμε όλοι στρες, κάποιοι πολύ, κάποιοι λιγότερο, αλλά όταν είσαι ξαφνικά παρέα, ήταν πάρα πολύ ωραία, δηλαδή ξαφνικά το χαρήκαμε σαν τηλεθεατές και ήταν τέλειο», πρόσθεσε η Ζεν. 

Έντι Γαβριηλίδης: Το πάρτι γενεθλίων του κριτή του GNTM - Ποιοι ήταν εκεί

Ζενεβιέβ - Μπράτης: «Στην ομάδα του GNTM έχουμε τρομερή ενέργεια!»

Ο σχεδιαστής μόδας αποκάλυψε ότι τον Λάκη Γαβαλά τον ξέρει πολλά χρόνια «Τον ξέρω από τα 18 μου. Έχουμε κάνει και διακοπές μαζί και είναι ένας εξαίρετος κύριος και νομίζω ότι είναι και φοβερό addition στο GNTM. Ο Έντι επίσης έχει φοβερή ενέργεια», είπε. 

GNTM: Ζεν, Γαβαλάς κι Έντι σε event μετά τη μεγάλη πρεμιέρα!

Για την επιστροφή του στην κριτική του επιτροπή του GNTM, αποκάλυψε: «Ήμουν σίγουρος να έχουμε μια πολύ ωραία ομάδα. Αλλά εμείς επειδή έχουμε τη γνώση του GNTM, είναι πάρα πολύ ωραία τα γυρίσματα. Δηλαδή με κάποιο τρόπο, παρόλο που κρατάνε πάρα πολλές ώρες, είναι πολύ εντατικά και κουραστικά, Κάπως αυτό μας δίνει και μια δύναμη ιδιαίτερη. Δηλαδή κάποια στιγμή είχαμε μια φωτογράφηση που κάτι έγινε και πρέπει να αλλάξει το location και να γίνει τη νύχτα και οι νέοι της παραγωγής λέγανε: "Πω πω τι πάθαμε τώρα!: κι εγώ έλεγα: "Επιτέλους, τώρα κάνουμε GNTM, τώρα έχει ενδιαφέρον" κι έγινε και φοβερό γύρισμα!».

Ζενεβιέβ - Μπράτης: «Στην ομάδα του GNTM έχουμε τρομερή ενέργεια!»

Στην ερώτηση του Ετεοκλή αν έχουν ξεχωρίσει κάποιους από τους συμμετέχοντες, με μια φωνή απάντησαν: «Δε λέμε, δε λέμε... πρέπει να το δείτε!». «Θα αποκαλυφθεί σιγά σιγά» πρόσθεσαν, ενώ αποκάλυψαν ότι έχουν τσακωθεί, έχοντας διαφορετικές γνώμες. Μάλιστα, τσακώθηκαν και για το top model, David Gandy.  

Ζενεβιέζ Μαζαρί: «Κάθε concept του GNTM θα είναι μια ιστορία»

Ζενεβιέβ - Μπράτης: «Στην ομάδα του GNTM έχουμε τρομερή ενέργεια!»

«Εγώ συγκινούμαι κάθε φορά γιατί το backstage... Η υποστήριξη που έχουν αυτά τα παιδιά, έρχονται με τις οικογένειές τους, τους φίλους τους, έβλεπες ότι είναι παιδιά που έχουν νιώσει και έχουν πάρει την αγάπη από τα σπίτια τους, για όποια επιλογή. Κι αυτό το έβλεπες και στη συμπεριφορά τους, δηλαδή τα παιδιά που δεν νιώθουν άσχημα για την επιλογή τους. Το ζουν πάρα πολύ ωραία» είπε η Ζενεβιέβ μετά την προβολή αποσπάσματος από το αποψινό επεισόδιο, ενώ δικαιολόγησε τους παίκτες και τις οικογένειές τους που εκνευρίζονται με την απόρριψη

Back to Top