GNTM: Ζεν, Γαβαλάς κι Έντι σε event μετά τη μεγάλη πρεμιέρα!

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς κι ο Έντι Γαβριηλίδης, μετά τη μεγάλη πρεμιέρα του GNTM, έδωσαν το «παρών» το βράδυ της Δευτέρας σε ένα λαμπερό event μόδας στον Πειραιά.

Η γνωστή creative director εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες πιο χαλαρή από ποτέ, ενώ κατά τη διάρκεια δηλώσεών της στο Breakfast@Star, αναφέρθηκε με ειλικρίνεια τόσο στην εμφάνισή της όσο και στον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη.

Για την πρεμιέρα του GNTM, είπε: «Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μαζευτήκαμε σπίτι μου και περάσαμε τέλεια με το επεισόδιο. Ήταν τέλειο». Στη συνέχεια απάντησε και για τον επερχόμενο γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου: «Εγώ νομίζω θα μας καλέσει όλους στο πάρτι, παιδιά. η Ηλιάνα είναι σαν κι εμένα. Το γάμο θα το κάνει πάρα πολύ private».

Όταν ρωτήθηκε αν ο σύζυγός της πρόλαβε να τη δει πριν φύγει από το σπίτι, απάντησε με χαμόγελο: «Παιδιά δεν είμαι βαμμένη, φοράω μόνο ρουζ και απλά έκεναν10 λεπτά να ντυθώ. Ο σύζυγος εργάζεται δε με είδε, θα με δει το βράδυ όταν γυρίσω. Ο σύζυγός μου με γουστάρει πάρα πολύ».

Στις κάμερες μίλησε κι ο Λάκης Γαβαλάς. Είδε κάτι στην πρεμιέρα που δεν του άρεσε; «Όχι, δεν είδα κάτι που δεν μου άρεσε, γιατί ποτέ δεν νομίζω ότι μπορεί να είμαι αρεστός είτε στον κόσμο είτε σε εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει ο λόγος μου, αυτό που λέω, να πιάνει τόπο και να μπορεί να βοηθήσει κάποιον για τον σκοπό στον οποίο με έχουν βάλει εκεί», απάντησε ο fashion guru.

Με το γνωστό του χιούμορ, αναφέρθηκε και στον γάμο της Ηλιάνας: «Της είπα ότι για να ραφτώ θέλω να το ξέρω έξι μήνες πριν, ακόμη δε μου έχει πει, άρα λοιπόν για έξι μήνες δε θα γίνει!».

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιτέλους βγήκε το σόου. Είχα κι εγώ χαρά, αγωνία, προσμονή... », είπε ο Έντι Γαβριηλίδης για την πρώτη του εμφάνιση στο GNTM. Πώς είδε τον εαυτό του στην τηλεόραση; «Είναι μία εξωσωματική εμπειρία και πολύ σουρεάλ... Δηλαδή, πώς λένε οι άνθρωποι ότι όταν κοιμόμουν βγήκα από το σώμα μου κι έβλεπα τον εαυτό μου από μακριά, κάπως έτσι κι εγώ», απάντησε ο

