GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

22.09.25, 15:31
GNTM 2025: Τα highlights της πρεμιέρας!
Το GNTM 2025 έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο Star και από το πρώτο κιόλας επεισόδιο κατάφερε να καθηλώσει τους τηλεθεατές, ενώ τα social media «πήραν φωτιά». Οι χρήστες δε σταματούσαν να σχολιάζουν τα επίδοξα μοντέλα του φετινού διαγωνισμού.

Τα highlights της πρεμιέρας

Είδαν το showroom με τα ρούχα και έμειναν με το στόμα ανοιχτό!

Φέτος, οι παραγωγοί και οι υπεύθυνοι του GNTM φρόντισαν να δημιουργήσουν ένα πλατό που μοιάζει με αληθινό επαγγελματικό περιβάλλον. Με showroom γεμάτο ρούχα και αξεσουάρ, οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία, αν ήθελαν, να προετοιμαστούν πλήρως πριν από την audition τους!

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

Τα αδέλφια - κούκλοι που τρέλαναν τους κριτές!

Άναυδους άφησαν τους κριτές με την ομορφιά τους τα δυο αδέλφια, ο Ανέστης και ο Εντουάρντο! Εμφανίστηκαν χωριστά και τους άφησαν άφωνους με την ομορφιά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

Η καλλονή Γιασμίν που θύμισε στον Έντι Γαβριηλίδη τη Miranda Kerr

Η 21χρονη Γιασμίν, αν και δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το μόντελινγκ, πραγματοποίησε μια θεαματική είσοδο στο πλατό του GNTM. Η εντυπωσιακή νεαρή κοπέλα πόζαρε μπροστά στους κριτές, με τον Έντι Γαβριηλίδη να την αποκαλεί «sexy Miranda Kerr», ενώ κέρδισε πόντους κι από τα ρούχα που επέλεξε για την πασαρέλα. 

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

Eντυπωσίασε ο 19χρονος πολίστας, Μιχάλης Κούτρης

Ο 19χρονος πολίστας «άναψε φωτιές» στο πλατό του GNTM. Ο Μιχάλης απέσπασε κολακευτικά σχόλια και στην εμφάνισή του με μαγιό. «Γαλάζια λίμνη κανονική», «Αχ, ο Απόλλωνας. Όνειρο!», σχολίασε η Ζενεβιέβ Μαζαρί. 

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

Τα «έχασαν» οι κριτές με τη Σοφία

H 33χρονη Σοφία από την Κύπρο αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της στο μόντελινγκ, με το οποίο είχε ασχοληθεί στο παρελθόν, αλλά αναγκάστηκε να το αφήσει για να μεγαλώσει την κόρη της. Έγινε μαμά στα 19.

Τώρα θέλει να κάνει comeback και οι κριτές τα «έχασαν» με το καλλίγραμμο κορμί της. «Είσαι τούμπανο, ε; Ούτε 20χρονα κορίτσια δεν έχουν τέτοιο σώμα» της είπαν.

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

«Τι προσωπάρα είναι αυτή!» - Εντυπωσιασμένοι οι κριτές με την Amy!

«Τι προσωπάρα είναι αυτή!», «έχεις τέλεια χαρακτηριστικά και συγκλονιστική επιδερμίδα» είπαν εντυπωσιασμένοι οι κριτές, καθώς έμπαινε στο πλατό η Amy που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Η υποψήφια, αν και εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, αυτό δεν ήταν αρκετό για να περάσει στην επόμενη φάση.

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

Η κούκλα Μιχαέλα είναι κόρη πασίγνωστου παίκτη βόλεϊ!

Στο πλατό του GNTM 2025 για την audition της εισήλθε με αέρα τοπ μόντελ η πανέμορφη 28χρονη Μιχαέλα Κράβαρικ.  Πατέρας της ο πασίγνωστος βολεϊμπολίστας Αντρέι Κράβαρικ.

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

Ο σέξι χορός του Ντάνιελ στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Ανέβασε τη θερμοκρασία στο πλατό του GNTM 6 ο Ντάνιελ. Ο χορευτής δήλωσε συμμετοχή για να δοκιμάσει την τύχη του στο μόντελινγκ.  Μάλιστα, δε δίστασε να κάνει έναν πριβέ χορό στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου α λα... Magic Mike! Με τον σέξι χορό του έκανε την Ηλιάνα να...κοκκινίσει!

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

Η ξανθιά που… τρέλανε το ΣΕΦ, τρέλανε και τους κριτές!

Η Ελένη Ορκοπούλου είναι 23 ετών, έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και εργάζεται ως μοντέλο. Είναι επίσης η εντυπωσιακή ξανθιά που.. τρέλανε το ΣΕΦ! 

Σε ματς του Ολυμπιακού και τη Ζαλγκίρις ξεχώρισε από την εξέδρα ένα μοντέλο που «έκοψε» την αναπνοή των τηλεθεατών. Ο σκηνοθέτης έδειξε πλάνο από την εξέδρα και «τσάκωσε» ένα εντυπωσιακό ξανθό κορίτσι. Λίγο αργότερα, μαθεύτηκε η ταυτότητά της.

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

Πέρασε το... αγόρι της Γεωργίας από το First Dates;

Το GNTM επέστρεψε και εκτός από τους κριτές, φέτος είδαμε ένα πρόσωπο - έκπληξη. Ο λόγος για τη Γεωργία, την όμορφη σερβιτόρα του First Dates. Η Γεωργία βοηθάει τα μοντέλα να νιώσουν άνετα και να τα δώσουν όλα μπροστά στους κριτές.

Όταν ήρθε η σειρά του 24χρονου Αλέξανδρου να περάσει audition, η Γεωργία... ερωτεύτηκε! Μάλιστα, οι δύο τους ανέβηκαν στη βέσπα και ταξίδεψαν μέχρι Αμάλφι - Ποζιτάνο!

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»

Το GNTM επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο και με νέα concept, πιο απαιτητικές δοκιμασίες και μια φρέσκια δημιουργική ταυτότητα που φέρνει τη μόδα πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή. Στην κριτική επιτροπή βλέπουμε φέτος τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη και τον Έντι Γαβριηλίδη, τρεις προσωπικότητες,  ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί αναλαμβάνει τον ρόλο της Creative Director, δίνοντας τον τόνο στα πιο εντυπωσιακά challenges και φωτογραφήσεις. Παράλληλα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εισάγει έναν νέο ρόλο, αυτόν της Competition Director & Model Mentor, στηρίζοντας τους διαγωνιζόμενους με εμπειρία και καθοδήγηση.

Η πρεμιέρα περιλάμβανε εκπλήξεις, ενδιαφέροντες νέους παίκτες και auditions που ξεχώρισαν, με αποτέλεσμα το GNTM να επιβεβαιώσει ότι ξεκινά μια νέα εποχή γεμάτη στυλ, δυναμισμό και φώτα!

