Η ομάδα του GNTM στο σπίτι της Ζενεβιέβ για να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα

Το GNTM 6 έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου και όλοι μας είπαμε «αντίο» στον έξω κόσμο και βολευτήκαμε αναπαυτικά στους καναπέδες μας για να παρακολουθήσουμε τις πρώτες auditions αγοριών και κοριτσιών!

Δείτε το GNTM 6

Φυσικά, την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα δε θα μπορούσαν να μην παρακολουθήσουν και οι κριτές του διαγωνισμού. Έτσι, η Ζενεβιέβ Μαζαρί άνοιξε το σπιτικό της για όλη την ομάδα του show για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου.

Η άφιξη της ομάδας στο σπίτι της Ζεν πριν την έναρξη του GNTM:



Η προβολή του επεισοδίου αρχίζει: