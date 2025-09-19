Ζενεβιέζ Μαζαρί: «Κάθε concept του GNTM θα είναι μια ιστορία»

Αναμονή τέλος! Σε λίγες ώρες είναι η πρεμιέρα του έκτου κύκλου του GNTM κι άπαντες δε βλέπουν την ώρα να συντονιστούν στις 21:00 στη συχνότητα του Star για να την απολαύσουν!

Στην παρέα του Breakfast@Star βρέθηκαν το πρωί της Παρασκευής η Ζενεβιέβ Μαζαρί κι ο Λάκης Γαβαλάς. Η μοναδική creative director κι ο αγαπημένος σχεδιαστής μίλησαν στην Ελένη και τον Ετεοκλή για το ευχάριστο κλίμα που επικρατεί στα γυρίσματα, αλλά και τη μεταξύ τους χημεία.

Αμφότεροι συμφώνησαν πως πρόκειται για τον καλύτερο casting ever, ενώ στάθηκαν στον χαρακτήρα και το ήθος των διαγωνιζόμενων.

«Όταν άρχισαν να αποχωρούν έβλεπες πώς χαιρετάει το παιδί που φεύγει, τα παιδιά που μένουν. Μπράβο στους γονείς, γιατί όλα τα παιδιά είναι τόσο καλά αναθρεμμένα, που πραγματικά αξίζουν μια θέση στη μόδα», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς και στη συνέχεια εξήγησε τους λόγους που τον έκαναν να πει το «ναι» στο GNTM 6:

«Aπλά ήθελα να ξέρω εάν τελικά θα έχουμε ίντριγκες. Γιατί ξέρεις, δε μου αρέσει πια να πρέπει να προκαλώ κάποιον για άλλο πράγμα από αυτό που είναι συγκεκριμένα. Αν δεν είναι καλός στη δουλειά, θα του πω "δεν είσαι καλός στη δουλειά". Δηλαδή μπορεί να τον κάνω και να κλάψει για το καλό του ή το καλό της, αλλά όχι για να βγάλουμε κάτι διαφορετικό. Το έχω ζήσει ή το βλέπω από άλλες εκπομπές. Εμείς τα παιδιά που κλάψανε ήταν γιατί μπορεί να μην κάνανε πολύ σωστή λήψη και γιατί παραδέχτηκαν ότι δεν έκαναν την καλή λήψη. Δεν είναι ότι κλαίγανε γιατί τσακώθηκε το ένα με το άλλο», σημείωσε.

Όσον αφορά τα concept, η «Ζεν» αποκάλυψε πως θα έχουν μια αλληλουχία: «Με την ομάδα του GNTM είπαμε πως φέτος θέλουμε να πούμε μια ιστορία. Τι χρειάζεται να έχει ένα μοντέλο για να μπορεί να έχει μια πορεία; Κι έτσι χτίστηκαν τα κόνσεπτ. Δηλαδή από το πρώτο θα καταλάβετε ότι υπάρχει μια ιστορία. Ξεκινάμε με έντονα, συναισθηματικά και πιο active πράγματα για να φτάσουμε στην κίνηση».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star