Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η total black εμφάνισή της στο 1ο Greek Fashion Festival

Σε fashion event λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM

Δείτε ένα από τα trailer του GNTM 6
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο πριν την πρεμιέρα του νέου κύκλου του GNTM το βράδυ της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star, η Ζενεβιέβ Μαζαρί που λατρεύει τη μόδα, βρέθηκε στο 1ο Greek Fashion Festival.

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η total black εμφάνισή της στο 1ο Greek Fashion Festival

Ντυμένη στα μαύρα με δημιουργία του Yiorgos Eleftheriades κι αντίστοιχο μαύρο τσαντάκι του Οίκου Celine, έδωσε το «παρών» στον Χώρο Δ’ της Πειραιώς 260. 

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Με τον σύζυγο και τα παιδιά της στην άκρη του Αιγαίου

Εκεί η ελληνική μόδα, συναντάει τον πολιτισμό σε μια διήμερη γιορτή δημιουργικότητας κι έμπνευσης, με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η total black εμφάνισή της στο 1ο Greek Fashion Festival

Την πρώτη ημέρα του 1ου Greek Fashion Festival, 18 κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές εμπνέονται από εμβληματικές παραστάσεις της εβδομηντάχρονης ιστορίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, συμπράττουν με τη σκηνοθέτιδα και χορογράφο Ζωή Χατζηαντωνίου και παρουσιάζουν μια μοναδική παράσταση - θεατρικό ντεφιλέ. Σε συνεργασία με 62 ηθοποιούς, λυρικούς τραγουδιστές και χορευτές, ζωντανεύουν επί σκηνής η Μήδεια, η Νόρμα, ο Ιππόλυτος, η Μπλανς Ντιμπουά, τα ερωτευμένα ζευγάρια του Ονείρου Θερινής Νυχτός, και… ο Φρανκ Σινάτρα.

Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η total black εμφάνισή της στο 1ο Greek Fashion Festival

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Ο ρόλος της στο GNTM

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του GNTM, αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της Creative Director για να… ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή με τα ανατρεπτικά της concept.

Με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, το ακαταμάχητο ταμπεραμέντο και την ασταμάτητη ενέργειά της, φέρνει μπροστά και πίσω από τις κάμερες το μεγάλο πάθος της για τη μόδα, επιμελούμενη καλλιτεχνικά κάθε challenge και φωτογράφιση με μια εντελώς φρέσκια δυναμική και οπτική.

Διαβάστε περισσότερα:
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
 |
GNTM
 |
1Ο GREEK FASHION FESTIVAL
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

