Στα παρασκήνια του GNTM: Άγχος, ενθουσιασμός και όνειρα!

Όσα έγιναν λίγο πριν την πρεμιέρα απόψε στις 21.00 στο Star

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Στα backstage πριν την πρεμιέρα του GNTM
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του νέου κύκλου του GNTM έχει ξεκινήσει. Απόψε, στις 21.00, ο μεγαλύτερος διαγωνισμός μόδας επιστρέφει σε γνώριμα μονοπάτια…στο Star!

Βέβαια, το κλίμα στα παρασκήνια είναι γεμάτο αγωνία, όνειρα και η κάμερα του Breakfast@star με την Κωνσταντίνα Γκρόσι «τρύπωσαν» στα παρασκήνια.

Λίγο πριν οι παίκτες εμφανιστούν μπροστά στους κριτές και κατέγραψε τις πρώτες δηλώσεις, τα συναισθήματα και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων.

GNTM 2025: Την Παρασκευή 19.9.25 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα!

Στα παρασκήνια του GNTM: Άγχος, ενθουσιασμός και όνειρα!

Ένας από τους παίκτες, που τράβηξε το ενδιαφέρον από την αρχή, μίλησε ανοιχτά για την απόφασή του να δηλώσει συμμετοχή: «Ήθελα να κάνω μια αλλαγή στη ζωή μου. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με το modelling, είναι η πρώτη μου φορά.»

Όπως αποκάλυψε, δεν είχε συζητήσει καν με τους φίλους του πριν κάνει αίτηση: «Το έκανα μόνος μου. Δεν το είπα σε κανέναν. Κρυφά.»

GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν;

Στα παρασκήνια του GNTM: Άγχος, ενθουσιασμός και όνειρα!

Από την άλλη πλευρά, ένας ακόμα διαγωνιζόμενος παρότι δεν έχει εμπειρία στον χώρο της μόδας, δήλωσε με σιγουριά πως πιστεύει στον εαυτό του: «Με κοίταξα και πιστεύω ότι έχω κάποια στοιχεία. Μια ιδιαιτερότητα που με κάνει να ξεχωρίζω. Ίσως η μπούκλα μου, ίσως το στυλ μου, ίσως ο χαρακτήρας μου.»


Το GNTM επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ

Η νέα σεζόν του GNTM αναμένεται να φέρει έντονες στιγμές, δυνατές προσωπικότητες, ανατροπές και πολύ στιλ.

 Από τα πρώτα κιόλας backstage, φαίνεται πως οι συμμετέχοντες έχουν το πάθος, το θάρρος και την αυτοπεποίθηση να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

Στα παρασκήνια του GNTM: Άγχος, ενθουσιασμός και όνειρα!

Η πρεμιέρα έρχεται… και όλα δείχνουν ότι φέτος το GNTM θα γράψει ιστορία.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

