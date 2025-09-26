Έντι Γαβριηλίδης: Το πάρτι γενεθλίων του κριτή του GNTM - Ποιοι ήταν εκεί

Έντι Γαβριηλίδης: Το πάρτι γενεθλίων του κι όσα είπε για τους κριτές του GNTM / βίντεο από Breakfast@Star

Tα γενέθλιά του είχε ο νέος κριτής του GNTM, Έντι Γαβριηλίδης, και τα γιόρτασε με ένα λαμπερό πάρτι μαζί με τους αγαπημένους του φίλους.

Ο Έντι Γαβριηλίδης στο πάρτι γενεθλίων του/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Έχουν έρθει φίλοι από όλον τον κόσμο και είμαι πολύ χαρούμενος κι ευτυχισμένος που έχω βρεθεί εδώ μαζί με όλους μου τους φίλους και τους ανθρώπους που αγαπώ», είπε ο Έντι Γαβριηλίδης στο Breakfast@Star.

Οι δηλώσεις του Άγγελου Μπράτη και της Ζενεβιέβ Μαζαρί στο πάρτι γενεθλίων του Έντι Γαβριηλίδη/ Breakfast@Star

Ο fashion consultant εξομολογήθηκε πως από την πρώτη μέρα δέθηκε πολύ με τους υπόλοιπους κριτές: τον Άγγελο Μπράτη, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον Λάκη Γαβαλά.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί στο πάρτι γενεθλίων του Έντι Γαβριηλίδη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Μπορεί να διαφωνούμε για ένα μοντέλο ή κάποιες πόζες ή ο,τιδήποτε, αλλά τελικά όλοι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Η Ζενεβιέβ και η Ηλιάνα είναι οι μεγάλες μου αγάπες, τον Λάκη τον σέβομαι πάρα πολύ- είναι ένας εκπληκτικά γενναιόδωρος άνθρωπος- και ο Άγγελος ο γλυκός μου, είναι τόσο καλός κι ας φαίνεται λίγο αυστηρούλης στο γύρισμα», είπε ο Έντι Γαβριηλίδης.

Έντι Γαβριηλίδης- Άγγελος Μπράτης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ανάμεσα στους καλεσμένους του, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Σάρα Εσκενάζυ, την Κατερίνα Μπέη και την Κάτια Γκουλιώνη, τη Μαίρη Βυτινάρος, την Έλενα Γαλύφα, τον Ιάσονα Μανδηλά, την Κάτια Δέδε και τη Ραμόνα Βλαντή.

Σάρα Εσκενάζυ/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κατερίνα Μπέη- Κάτια Γκουλιώνη / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαίρη Βυτινάρος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Έλενα Γαλύφα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ιάσονας Μανδηλάς- Έντι Γαβριηλίδης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κάτια Δέδε/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ραμόνα Βλαντή/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

