Έντι Γαβριηλίδης: Το πάρτι γενεθλίων του κριτή του GNTM - Ποιοι ήταν εκεί

Tα γενέθλιά του είχε ο νέος κριτής του GNTM, Έντι Γαβριηλίδης, και τα γιόρτασε με ένα λαμπερό πάρτι μαζί με τους αγαπημένους του φίλους.
«Έχουν έρθει φίλοι από όλον τον κόσμο και είμαι πολύ χαρούμενος κι ευτυχισμένος που έχω βρεθεί εδώ μαζί με όλους μου τους φίλους και τους ανθρώπους που αγαπώ», είπε ο Έντι Γαβριηλίδης στο Breakfast@Star.
Ο fashion consultant εξομολογήθηκε πως από την πρώτη μέρα δέθηκε πολύ με τους υπόλοιπους κριτές: τον Άγγελο Μπράτη, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον Λάκη Γαβαλά.
«Μπορεί να διαφωνούμε για ένα μοντέλο ή κάποιες πόζες ή ο,τιδήποτε, αλλά τελικά όλοι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Η Ζενεβιέβ και η Ηλιάνα είναι οι μεγάλες μου αγάπες, τον Λάκη τον σέβομαι πάρα πολύ- είναι ένας εκπληκτικά γενναιόδωρος άνθρωπος- και ο Άγγελος ο γλυκός μου, είναι τόσο καλός κι ας φαίνεται λίγο αυστηρούλης στο γύρισμα», είπε ο Έντι Γαβριηλίδης.
Ανάμεσα στους καλεσμένους του, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Σάρα Εσκενάζυ, την Κατερίνα Μπέη και την Κάτια Γκουλιώνη, τη Μαίρη Βυτινάρος, την Έλενα Γαλύφα, τον Ιάσονα Μανδηλά, την Κάτια Δέδε και τη Ραμόνα Βλαντή.
