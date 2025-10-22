Έμυ Λιβανίου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 22χρονη κόρη της, Αλεξάνδρα

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν η Έμυ Λιβανίου και η 22χρονη κόρη της, Αλεξάνδρα, στην καλλιτεχνική έκθεση «ΣΤΟΙΧΕΙΑ» στην Κηφισιά.

Μητέρα και κόρη πόζαραν χαμογελαστές μπροστά από ένα γλυπτό, τραβώντας τα βλέμματα με το στιλ και την κομψότητά τους.

Μαμά και κόρη πόζαραν χαμογελαστές στον φωτογραφικό φακό/ panoulis

Η δημοσιογράφος επέλεξε να φορέσει ένα πολύχρωμο tweed σακάκι, συνδυασμένο με σατέν μπορντό μπλούζα, μπλε παντελόνι και πολύχρωμα sneakers, ολοκληρώνοντας το look με μια μαύρη πλεκτή τσάντα.

Από την άλλη πλευρά, η Αλεξάνδρα Λιβανίου εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι, λευκό τοπ και ελαφρύ μακιγιάζ, επιλέγοντας ένα πιο minimal κομψό σύνολο.

Θυμίζουμε πως η 22χρονη Αλεξάνδρα το 2024 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, όπου σπούδασε νομική.

Η μητέρα της είχε ταξιδέψει στη βρετανική πρωτεύουσα για να παραβρεθεί στην τελετή αποφοίτησης και μοιράστηκε στιγμές υπερηφάνειας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Υπερήφανη μαμά η Έμυ Λιβανίου στην αποφοίτηση της κόρης της, Αλεξάνδρας στο Λονδίνο

Η Έμυ Λιβανίου έχει αποκτήσει δύο παιδιά, έναν γιο και μία κόρη, με τον Αντώνη Λιβάνιο. Και τα δύο παιδιά της έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, με τον γιο της να έχει ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές του, ενώ πλέον η κόρη της είναι επίσης πτυχιούχος.

Η καλλιτεχνική έκθεση αποτέλεσε αφορμή για μια όμορφη δημόσια εμφάνιση μητέρας και κόρης, που συνδύασε τέχνη και φυσικά κομψότητα.

