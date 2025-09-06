Μητσοτάκης: Οι αυξήσεις που ανακοίνωσε για ενστόλους και διπλωμάτες

Αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες με το νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ σήμερα, 6/9/25.

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων. Μπορεί η ενίσχυση να φτάσει μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ.