Κατέθεσε προσφορά η CHEVRON στον Διαγωνισμό για κοιτάσματα νότια της Κρήτης

Από κοινού με HELLENiQ Energy – Τι δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Παπασταύρου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 19:06 Συγκλονίζει η Τζόρτζια Σιακαβάρα: «Ήταν να μου κόψουν έντερο»
10.09.25 , 19:03 Ford Puma Gen-E: Έπιασε κορυφή με όλη την σημασία των λεξεων
10.09.25 , 18:59 Αυξήσεις μισθών από 1/1/2026 με τη μείωση της παρακράτησης φόρου
10.09.25 , 18:48 Kia: Πρεμιέρα για το Concept EV2 στο Μόναχο
10.09.25 , 18:46 Αυτές είναι γραμμές λεωφορείων, μετρό, τραμ με 24ωρη λειτουργία
10.09.25 , 18:12 Αυτοκτονίες: Η Ελλάδα με τον 2ο χαμηλότερο δείκτη στην Ευρώπη
10.09.25 , 17:34 Κατέθεσε προσφορά η CHEVRON στον Διαγωνισμό για κοιτάσματα νότια της Κρήτης
10.09.25 , 17:24 Εύα Χαντάβα: Ο «εφιάλτης» που βίωσε στο Νεπάλ - «Πίστευα πως θα πεθάνω»
10.09.25 , 17:19 Aυτά είναι τα ζώδια που ως τις 19 Σεπτεμβρίου θα δουν μεγάλες αλλαγές
10.09.25 , 17:16 SAFE: 787 εκατ. ευρώ για την Άμυνα της Ελλάδας ενέκρινε η Κομισιόν
10.09.25 , 17:00 Ναταλία Λιονάκη: Δείτε πώς είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα
10.09.25 , 16:54 Νικολέττα Ράλλη: «Έκανα τεράστιο λάθος που δεν έδειξα τέτοια ξεφτιλίκια»
10.09.25 , 15:43 GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν;
10.09.25 , 15:35 Stan - Βέρα Σωτηροπούλου: Aδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους
10.09.25 , 15:18 Πολωνία: Το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το άρθρο 4 - «Θα υπερασπιστούμε τα εδάφη μας»
Αννίτα Πάνια σε Νίκο Καρβέλα: «Χρόνια πολλά μωρό μου, γκομενάκι μου»
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Πέτρος Κωστόπουλος: Μας ανοίγει το καλαίσθητο διαμέρισμά του στο Νέο Ψυχικό
Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Γιούλικα Σκαφιδά: Με τον γιο της και τη νονά του Ευδοκία Ρουμελιώτη
Γιάννη Πλούταρχος: Η μοναδική συναυλία στο Κατράκειο μαζί με τα παιδιά του
Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
Μαρία Κορινθίου: «Στον Γιώργο με γοητεύουν πολλά. Είναι αρσενικό»
Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του
Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Η δήλωση του Υπουργού Ενέργειας Στ. Παπασταύρου για την συμμετοχή Chevron στον διαγωνισμό για υδρογονάνθρακες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ολοκληρώθηκε ο Διεθνής Διαγωνισμός για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και  νοτίως της Πελοποννήσου με την από κοινού υποβολή προσφοράς της αμερικανικής CHEVRON  με την HELLENiQ Energy.  

«Πράσινο Φως» Στη Chevron Για Έρευνες Νότια Της Κρήτης

Παπασταύρου: Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

Πού δόθηκε το πράσινο φως στη CHEVRON για έρευνες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου

Πού δόθηκε το πράσινο φως στη CHEVRON για έρευνες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου (πηγή: κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star) 

Υδρογονάνθρακες: Έρευνες στην Ελλάδα θέλει να κάνει η αμερικανική Chevron  

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. 

Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας. 

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.  

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή. 

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CHEVRON
 |
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
 |
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ
 |
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top