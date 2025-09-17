Μητσοτάκης: Απάντηση στην ακρίβεια με αύξηση πραγματικών μισθών

Στο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, με κεντρικό άξονα την ενίσχυση του εισοδήματος και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «η επιλογή μας είναι μια γενναία, μόνιμη αλλά και στοχευμένη αύξηση πραγματικών μισθών», μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ.

Στήριξη σε οικογένειες και νέους

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα: ένας εργαζόμενος με εισόδημα 25.000 ευρώ και τρία παιδιά θα δει όφελος 1.700 ευρώ ετησίως, ενώ οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται πλήρως από φόρο εισοδήματος έως 20.000 ευρώ. Για τους νέους έως 30 ετών θεσπίζεται μειωμένος συντελεστής 9%. «Πρόκειται για στοχευμένες παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, ιδιαίτερα για πολύτεκνες οικογένειες και νέους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας», τόνισε.

Γιατί όχι μείωση ΦΠΑ

Ο πρωθυπουργός απέρριψε τις προτάσεις για οριζόντια μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα. Όπως υπογράμμισε, κάτι τέτοιο θα κόστιζε πάνω από 1 δισ. ευρώ και θα εξανέμιζε τα δημοσιονομικά περιθώρια. Επικαλέστηκε εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ότι μόλις το 20% της μείωσης θα περνούσε στις τελικές τιμές, αποφέροντας πενιχρό όφελος, περίπου 30 ευρώ τον μήνα. «Επιλέγουμε στοχευμένα μέτρα που στηρίζουν περισσότερο όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, όχι γενικευμένες λύσεις που ευνοούν και τους τουρίστες», ανέφερε.

Κριτική στην αντιπολίτευση

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί «ματωμένων πλεονασμάτων», ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «η Ελλάδα πλήρωσε με χρεοκοπία και δεκαετή κρίση την έλλειψη δημοσιονομικής πειθαρχίας». Επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει εκτροχιασμό που θα οδηγήσει σε νέα μνημόνια, ενώ χαρακτήρισε «μπακαλίστικους λογαριασμούς» τις προτάσεις χωρίς αντίκρισμα. Για τον λεγόμενο «πατριωτικό φόρο» του Αλέξη Τσίπρα απάντησε πως «προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές».

Στέγαση και ενοίκια

Σχετικά με το στεγαστικό, σημείωσε ότι η κυβέρνηση «επιστρέφει ένα ενοίκιο τον χρόνο σε όλους τους ενοικιαστές», κάτι που ισοδυναμεί με μείωση 8%. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν «μαγικές συνταγές» όπως πάγωμα ενοικίων, αλλά στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών μέσω προγραμμάτων «Ανακαινίζω - Ενοικιάζω».

ΟΠΕΚΕΠΕ και έλεγχοι

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναγνώρισε αδυναμίες, τονίζοντας ότι «είναι δική μας ευθύνη να βάλουμε τάξη». Επεσήμανε ότι ήδη έχουν δεσμευτεί 22 εκατ. ευρώ από τα πρώτα 1.000 ΑΦΜ και ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν ώστε να προστατευτούν οι αγρότες από επιτήδειους.

Εξωτερική πολιτική και Τουρκία

Αναφερόμενος στη συμφωνία με την αμερικανική Chevron για έρευνες νοτίως της Κρήτης, τη χαρακτήρισε «εθνική επιτυχία» που αναδεικνύει την Ελλάδα σε ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τις σχέσεις με την Τουρκία υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα επιδιώκει ήρεμα νερά, αλλά ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική». Ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν συζητά ζητήματα αφοπλισμού, γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας και πως η μόνη διαφορά που μπορεί να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την έγκριση της προμήθειας της τέταρτης φρεγάτας Belharra και την αναβάθμιση των τριών προηγούμενων, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ.

Εκλογές και πολιτικό σκηνικό

Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και απέρριψε τα σενάρια αλλαγής εκλογικού νόμου. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες», δήλωσε, απαντώντας στα σενάρια περί κυβέρνησης συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό.

Διεθνείς εξελίξεις

Για τη Γάζα εξέφρασε ανησυχία, μιλώντας για «μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή». Για το δυστύχημα στα Τέμπη τόνισε ότι «είναι ώρα να ξεκινήσει η δίκη ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η αιχμή για τον Τσίπρα

Τέλος, ερωτηθείς για τα σενάρια νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε σκωπτικά: «Δεν μου πέφτει λόγος, αλλά μοιάζει με αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα».

