ΔΕΘ: Τι αλλάζει για οικογένειες, νέους, ένστολους -Η εξειδίκευση των μέτρων

Απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Πιερρακάκη για την εξειδίκευση των μέτρων / Βίντεο Ερτ

Στην εξειδίκευση των μέτρων για την οικονομία που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ προχώρησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΟΟ σε συνέντευξη τύπου.

Η ενημέρωση ξεκίνησε με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος παρουσίασε το νέο φορολογικό πλαίσιο, κάνοντας λόγο για μια «φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη». Όπως τόνισε, πρόκειται για μια συνολική αναμόρφωση της φορολογίας, που θα αποφέρει παρεμβάσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ το 2026 και θα αφορά περίπου 4.000.000 πολίτες, με στόχο τη στήριξη οικογενειών, παιδιών και της μεσαίας τάξης.

Φορολογικοί συντελεστές για οικογένειες και νέους - Παραδείγματα

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ.

Το αφορολόγητο για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και πάνω αυξάνεται στα 27.000 ευρώ.

Οι αλλαγές στην κλίμακα θα ωφελήσουν και 142.000 τρίτεκνες οικογένειες και 125.000 πολύτεκνες.

Περίπου 260.000 νέοι κάτω των 30 ετών με εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ θα δουν όφελος, εκ των οποίων 70.000 είναι έως 25 ετών.

Ακολουθούν παραδείγματα για τα οφέλη από τη μείωση των συντελεστών:

Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.

Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.

Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό.

Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.

Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό .1291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.

Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην περιφέρεια

Ο ΕΝΦΙΑ καταργείται για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, κάτι που αφορά πάνω από 1.000.000 πολίτες και συνολικά 12.720 οικισμούς σε όλη τη χώρα.

Μείωση ΦΠΑ στα νησιά

Στα ακριτικά νησιά ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30%.

Ο συντελεστής 24% πέφτει στο 17% και ο μειωμένος συντελεστής 13% στο 9%.

Μέχρι τώρα το μέτρο ίσχυε μόνο σε πέντε νησιά που είχαν επηρεαστεί από το μεταναστευτικό.

Καταργήσεις και μειώσεις τεκμηρίων

Καταργείται το ελάχιστο εισόδημα για νέες μητέρες τα δύο πρώτα χρόνια μετά τον τοκετό.

Παράλληλα, τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται κατά 30% και πλέον θα υπολογίζονται βάσει ρύπων και όχι κυβικών.

Συνταξιούχοι και προσωπική διαφορά

Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν τη μισή αύξηση το 2026, ενώ από το 2027 η διαφορά θα καταργηθεί πλήρως, με 670.000 συνταξιούχους να λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση.

Για παράδειγμα, με φορολογητέο εισόδημα 14.000 ευρώ και καθαρό μισθό 1.080 ευρώ, κάποιος θα λάβει 263 ευρώ από την αύξηση βάσει ΑΕΠ, 250 ευρώ ενίσχυση Νοεμβρίου και 80 ευρώ από μείωση φόρου, αλλά αν έχει προσωπική διαφορά, θα λάβει τα μισά.

Τι αλλάζει για τους ένστολους

Από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό.

Οι αυξήσεις θα κυμαίνονται μεσοσταθμικά στα 110 ευρώ τον μήνα, ενώ για τους ανώτερους αξιωματικούς θα ξεπερνούν τα 200 ευρώ.

Αυξάνεται επίσης η αποζημίωση των οπλιτών.

Ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας

Όπως ανακοινώθηκε, καθιερώνεται έκπτωση φόρου 200% για την άμυνα και την τεχνολογία, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, καταργείται το τέλος 10% στη συνδρομητική τηλεόραση, δημιουργείται ταμείο καινοτομίας φαρμάκων, ενώ το επίδομα βιβλιοθήκης των μελών ΔΕΠ καθίσταται αφορολόγητο.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, συμπλήρωσε ότι και το 2026 και το 2027 οι επιχειρήσεις θα δουν μείωση φορολογίας, κάτι που θα τους δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουν τους μισθούς των εργαζομένων. Όπως είπε, «με τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση ανοίγουμε τον δρόμο για περισσότερες αυξήσεις».

Η μείωση φόρων θα είναι καθολική και θα αφορά μισθωτούς, επαγγελματίες και αγρότες, με επιπλέον όφελος ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.