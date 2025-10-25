GNTM: Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία σε αυτή τη δοκιμασία;

«Μας έχετε βάλει δύσκολα. Είναι μια καταπληκτική χρονιά για το GNTM. Δε θέλουμε βέβαια να επαναπαύεστε. Το GNTM είναι δουλειά και πλέον αμείβεστε γι΄ αυτό».

Αυτά ήταν τα λόγια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στους διαγωνιζόμενους λίγα λεπτά πριν ανακοινώσει τον νικητή ή τη νικήτρια μίας ακόμα δοκιμασία.

Ειρήνη και Ραφαηλία ξεχώρισαν σε αυτή τη δοκιμασία

Σε ποιον/α ανήκε η καλύτερη φωτογραφία; Ειρήνη και Ραφαηλία ήταν τα δυο μοντέλα που έκαναν ένα βήμα μπροστά.

Η Ειρήνη είχε την καλύτερη φωτογραφία στο GNTM

Τελικά, αυτή που πήρε τη δουλειά, αλλά και τα 600 ευρώ ήταν η Ειρήνη.



Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM