ΔΕΘ: Πόσα θα κερδίσουν νέοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και πολύτεκνοι

Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός

Οικονομια

Μετά από τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, ακολουθεί σήμερα στις 11:00  η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το υπουργείο Οικονομικών.

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια, μεταναστευτικό

Οι μειώσεις που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ εστιάζουν σε άμεσους φόρους, με έμφαση τις οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα ανακοινώθηκε μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε τουλάχιστον 20 ακριτικά νησιά του Αιγαίου και μειώσεις στη φορολογία ακινήτων. 

ΔΕΘ: Οι κερδισμένοι από τη φορολογική μεταρρύθμιση

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι από τους κερδισμένους των νέων μέτρων, καθώς, ακόμα κι αυτοί που «πιάστηκαν» στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, μπορεί να δουν να ακυρώνονται όλες οι επιβαρύνσεις αν έχουν από τρία παιδιά και πάνω. 

Τι αλλάζει στη φορολογία για νέους και οικογένειες με παιδιά - Παραδείγματα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, με τη νέα φορολογική κλίμακα που θα ισχύσει από 1/1/2026:

  • όσοι επαγγελματίες έχουν 3 παιδιά, κερδίζουν 1.300 ευρώ το χρόνο, αν φορολογούνται για εισόδημα 20.000 ευρώ. Όσοι έχουν 4 παιδιά, από το 2026 αποκτούν αφορολόγητο 20.000 ευρώ, ενώ σήμερα έχουν «μηδέν αφορολόγητο».
  • για μισθωτούς και συνταξιούχους, το όφελος είναι ακόμα υψηλότερο, γιατί διατηρούν και τις μειώσεις φόρου που απολαμβάνουν σήμερα για κάθε παιδί. Έτσι, για 4 παιδιά το αφορολόγητο θα φτάνει στα 27.100 ευρώ, για 5 παιδιά στα 29.000 ευρώ ενώ για 6 παιδιά ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης - ΔΕΘ: Αυτά είναι όλα τα νέα μέτρα

Κερδισμένοι και οι νέοι, αφού για πρώτη φορά η φορολόγηση στην Ελλάδα δεν θα εξετάζει μόνο πόσα βγάζει κάποιος, αλλά και το πόσων ετών είναι.

Πρακτικά:

  • όλοι οι νέοι έως 25 ετών δε θα πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα, εκτός αν βγάζουν πάνω από 20.000 ευρώ το χρόνο. 
  • νέοι μετά τα 25 και έως 30 ετών, θα φορολογούνται μεν αλλά θα πληρώνουν τον μισό φόρο, αντί τον κανονικό. Για την πενταετία αυτή, ο φόρος εισοδήματος και η παρακράτηση σε μισθούς θα μειώνεται έως και 60%, καθώς θα πληρώνουν φόρο με συντελεστή 9% αντί 22% για τα πρώτα 20.000 ευρώ.

Τι αλλάζει στη φορολογία για νέους και οικογένειες με παιδιά - Παραδείγματα

Εκτός όμως από τις ειδικές ομάδες που ωφελούνται, συνολικά όλοι οι φορολογούμενοι θα έχουν όφελος από τα εξής μέτρα:

ΔΕΘ: Πόσα θα κερδίσουν νέοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και πολύτεκνοι

  • μείωση των βασικών συντελεστών κατά 2 έως 5 μονάδες:
  1. το όφελος για φορολογούμενο χωρίς παιδιά ξεκινά από 200 ευρώ αν βγάζει 20.000 ευρώ, και φτάνει στα 1.600 ευρώ για πάνω από 60.000 ευρώ.
  2. όφελος 400 έως 2.000 ευρώ αν έχει 1 παιδί
  3. όφελος 600 έως 2.400 ευρώ αν έχει 2 παιδιά
  4. όφελος 1.300 έως 3.800 ευρώ αν έχει 3 παιδιά
  5. όφελος 1.800 έως 5.300 αν έχει 4 παιδιά, που αυξάνεται ακόμα περισσότερο για περισσότερα παιδιά.

Μητσοτάκης: Οι αυξήσεις που ανακοίνωσε για ενστόλους και διπλωμάτες 

  • μείωση τεκμηρίων αυτοκινήτων και κατοικίας κατά 30%
  • απαλλαγή τεκμηρίου εισοδήματος για 2 χρόνια σε μητέρες που αποκτούν παιδί
  • μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύρια κατοικία σε χωριά
  • μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε 19+ νησιά του Αιγαίου
  • μείωση τεκμαρτού εισοδήματος 50% για επαγγελματίες σε οικισμούς και μικρά χωριά.

Επίσης στα θετικά μέτρα που θα ωφελήσουν τους φορολογούμενους συγκαταλέγονται:

ΔΕΘ: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για όλους τους νέους έως 25 ετών

  • οι αυξήσεις στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά 
  • τα νέα μέτρα στέγασης
  • οι αυξήσεις σε μισθούς Ενόπλων Δυνάμεων
  • το 1 ενοίκιο «δώρο»
  • τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους, που θα δοθούν Οκτώβριο-Νοέμβριο για πρώτη φορά και σε μόνιμη βάση κάθε χρόνο μετά.

Μητσοτάκης: Μείωση κατά 2% στους φορολογικούς συντελεστές - 0% σε κάποιους

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι νέες ελαφρύνσεις των φορολογουμένων που εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός, θα κοστίσουν στο δημόσιο 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 και το κόστος θα φτάσει στα 1,6 δισ. το 2027.

