Μητσοτάκης: Μείωση κατά 2% στους φορολογικούς συντελεστές - 0% σε κάποιους

Και επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αυλαία σε μία διαφορετική ΔΕΘ σηκώνεται σήμερα, Σαββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει μία συνολική φορολογική μεταρρύθμιση, που αφορά την πραγματική μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τους νέους. 

ΔΕΘ: Όλα τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους - επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί».

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:
- από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

- ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:
- ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:
Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

«Ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες - οι μεταρρυθμίσεις μας ανοίγουν περιθώρια για μέτρα στήριξης του εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια», ήταν τα πρώτα λόγια του κ. Μητσοτάκη από το βήμα του Βελλιδείου.

Απέναντι σε πιέσεις για μειώσεις έμμεσων φόρων, όπως ΦΠΑ και ΕΦΚ, η κυβέρνηση απαντά με μειώσεις σε άμεσους φόρους, ώστε το κέρδος να πάει κατευθείαν στην τσέπη του πολίτη, χωρίς μεσάζοντες που μπορεί να «φάνε» το όποιο κέρδος.

ΔΕΘ
