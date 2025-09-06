ΔΕΘ: Όλα τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην ομιλία του κατά την 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) στις 6 Σεπτεμβρίου 2025, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο οικονομικών μέτρων ύψους 1,6 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Τα μέτρα αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή το 2026 και περιλαμβάνουν:

Φορολογικές Ελαφρύνσεις

Μείωση φορολογικών συντελεστών: Καθιερώνεται μείωση 2 ποσοστιαίων μονάδων στους φορολογικούς συντελεστές για όλα τα εισοδήματα.

Ειδικές ελαφρύνσεις για οικογένειες:

Για εισοδήματα 10.000–20.000 ευρώ:

22% για άγαμους, 18% για οικογένειες με 1 παιδί, 16% για 2 παιδιά, 9% για 3 παιδιά, και 0% για οικογένειες με 4 ή περισσότερα παιδιά.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

Αύξηση του καθαρού εισοδήματος κατά 400 ευρώ για άγαμους, 800 ευρώ για οικογένειες με 1 παιδί, 1.200 ευρώ για 2 παιδιά, 2.100 ευρώ για 3 παιδιά, και 4.100 ευρώ για 4 παιδιά.

Αναγνώριση των παιδιών ως φορολογικό κίνητρο: Για κάθε παιδί, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Στήριξη Στέγασης και Ακίνητης Περιουσίας

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε απομακρυσμένες περιοχές: Αντί για τον ΕΝΦΙΑ, θα επιβληθεί φόρος 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε ακατοίκητα ακίνητα που ανήκουν σε τράπεζες, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών και τη μείωση των ενοικίων.

Επέκταση αναστολής ΦΠΑ σε νέες οικοδομές: Η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές θα παραταθεί έως το 2026.

Στήριξη Συνταξιούχων και Ειδικών Ομάδων

Αύξηση συντάξεων: Αναμένονται αυξήσεις στις συντάξεις, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων.

Αναγνώριση της προσφοράς των ενστόλων: Ειδικές ενισχύσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Επιδοτήσεις ενοικίου για χαμηλόμισθους: Επιδοτήσεις ενοικίου για χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, με στόχο την ανακούφιση από το κόστος στέγασης.

Στήριξη Εργαζομένων και Επιχειρήσεων

Μείωση φόρων για μεσαία εισοδήματα: Μείωση φόρων για εισοδήματα από 20.000 έως 40.000 ευρώ, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των μεσαίων στρωμάτων.

Αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων: Ειδικές ενισχύσεις για εργαζόμενους σε τομείς που πλήττονται από την οικονομική κρίση.

Προώθηση της απασχόλησης νέων: Προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης για νέους, με στόχο τη μείωση της ανεργίας στους νέους.

Δημοσιονομικό Υπόβαθρο

Τα μέτρα χρηματοδοτούνται από τον πρωτογενή πλεόνασμα ύψους 7,9 δισ. ευρώ και τα 2,1 δισ. ευρώ υπερβάλλοντος φορολογικού εσόδου για τους πρώτους επτά μήνες του 2025, χωρίς να διακινδυνεύεται ο προϋπολογισμός του 2026