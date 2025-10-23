Λούβρο: Η στιγμή που οι δύο ληστές βγαίνουν με τα κοσμήματα από το μουσείο

Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει την απόδραση των διαρρηκτών του Λούβρου έδωσε στη δημοσιότητα το γαλλικό δίκτυο BFMTV.

Πρόκειται για τη... «ληστεία του αιώνα», μιας και έχει σοκάρει όχι μόνο τη Γαλλία αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Οι κλέφτες άρπαξαν ιστορικά βασιλικά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από τη διάσημη Galerie d’Apollon του Λούβρου.

Δείτε το βίντεο με την απόδραση των κλεφτών από το Λούβρο:

Λούβρο: Εκλάπησαν 8 πολύτιμα αντικείμενα

Οι κλέφτες αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν και ένα ένατο, το οποίο βρέθηκε πεταμένο στον τόπο της κλοπής.

Η εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών.

Ο οίκος Sotheby's εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Μακρόν: «Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»

«Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», υποσχέθηκε μέσω του Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετά τη θεαματική διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου.

«Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, παντού, για να επιτευχθεί», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας μιλώντας για την «προσβολή μίας κληρονομιάς που αγαπάμε διότι είναι η Ιστορία μας».