Λούβρο: Η στιγμή που οι δύο ληστές βγαίνουν με τα κοσμήματα από το μουσείο

Παγκόσμιο σοκ από τη «ληστεία του αιώνα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.25 , 18:58 Κιμ Καρντάσιαν: «Διαγνώστηκα με μικρό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο»
23.10.25 , 18:49 Σκάνδαλο με στημένα ματς στο NBA: Ανάμεσά τους και ένα των Μπακς
23.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Σταυρίδης έκανε την ανατροπή και αγόρασε το εργόχειρο
23.10.25 , 18:15 ΣΥΡΙΖΑ: Υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα τάσσεται ο Φάμελλος
23.10.25 , 18:15 Cash or Trash: Ο Σταυρίδης απογείωσε τη δημοπρασία με τις προσφορές του
23.10.25 , 17:55 Γιώργος Παπαδόπουλος: Tο πιο ρομαντικό τραγούδι του & το ιδιαίτερο video
23.10.25 , 17:52 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βόμβες» Τυχεροπουλου στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο
23.10.25 , 17:36 Μαρία Σολωμού: «Έχω αρκετό καιρό τώρα που το παλεύω πάρα πολύ»
23.10.25 , 16:56 Λούβρο: Η στιγμή που οι δύο ληστές βγαίνουν με τα κοσμήματα από το μουσείο
23.10.25 , 16:38 Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν έκανα μπάνιο, είχα σκεφτεί να αυτοκτονήσω»
23.10.25 , 15:43 Τούνη: «Σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα από μ@@@κες χορτάσαμε»
23.10.25 , 15:41 Γκάζι: Τι προκαλεί το αλκοόλ στον οργανισμό ενός ανήλικου;
23.10.25 , 15:39 Καινούργιου: «Θα το ανακοινώσω κι αν το ανακοινώσω, όταν θέλω εγώ»
23.10.25 , 15:38 Νόνη Δούνια: «Συγχωρώ την απιστία και το λέω πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα»
23.10.25 , 15:12 Εντυπωσιακές εικόνες από την πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Καίτη Γκρέυ: Δεν άφησε τίποτα σε κανέναν εκτός από τον εγγονό της!
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Η αποκάλυψη Λιάγκα για Τούνη - Αλεξάνδρου: «Βλέπω μια μπόρα να έρχεται!»
«Κρυφτό»: Οι κομψές εμφανίσεις στην πρεμιέρα Τουμασάτου - Δροσάκη
Μεταξουργείο: Επεισόδια κατά τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων
Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή πέθανε η 16χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί
Καινούργιου: «Θα το ανακοινώσω κι αν το ανακοινώσω, όταν θέλω εγώ»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει την απόδραση των διαρρηκτών του Λούβρου έδωσε στη δημοσιότητα το γαλλικό δίκτυο BFMTV.

Πρόκειται για τη... «ληστεία του αιώνα», μιας και έχει σοκάρει όχι μόνο τη Γαλλία αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Οι κλέφτες άρπαξαν ιστορικά βασιλικά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από τη διάσημη Galerie d’Apollon του Λούβρου.

Μουσείο Λούβρου: Οι βιτρίνες των κοσμημάτων «κρύβουν» το μυστικό

Δείτε το βίντεο με την απόδραση των κλεφτών από το Λούβρο: 

Λούβρο: Εκλάπησαν 8 πολύτιμα αντικείμενα 

Οι κλέφτες αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν και ένα ένατο, το οποίο βρέθηκε πεταμένο στον τόπο της κλοπής.

Η εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών.

Λούβρο: Αναλαμβάνει η ομάδα που ερεύνησε την κλοπή της Κιμ Καρντάσιαν

Ο οίκος Sotheby's εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Μακρόν: «Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»

«Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», υποσχέθηκε μέσω του Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετά τη θεαματική διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου.

Λούβρο: Ψάχνουν για συνεργάτη μέσα από το Μουσείο

«Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, παντού, για να επιτευχθεί», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας μιλώντας για την «προσβολή μίας κληρονομιάς που αγαπάμε διότι είναι η Ιστορία μας».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΟΥΒΡΟ
 |
ΛΗΣΤΕΙΑ
 |
ΚΛΟΠΗ
 |
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
 |
ΠΑΡΙΣΙ
 |
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top