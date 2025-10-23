Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν έκανα μπάνιο, είχα σκεφτεί να αυτοκτονήσω»

Την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατάθλιψη μετά τον χαμό της μητέρας του, θυμήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως τότε είχε εγκαταλείψει κάθε φροντίδα για τον εαυτό του και την καριέρα του, φτάνοντας στο σημείο να σκεφτεί ακόμη και να τερματίσει τη ζωή του. Όπως παραδέχτηκε, όμως, η σκέψη και μόνο της αυτοκτονίας ήταν -όπως είπε- «μια μεγάλη αμαρτία».

«Δεν δεχόμουν ότι η μάνα μου έχει πεθάνει, δεν ήθελα να δουλέψω, ούτε να φάω, ούτε να κάνω μπάνιο. Έλεγα “τελείωσε η καριέρα μου, δεν είμαι καλός πατέρας, όλα χάλια”», εξομολογήθηκε αρχικά στη διαδικτυακή εκπομπή της Δάφνης Καραβοκύρη, «LEGIT», περιγράφοντας πώς βίωσε την απώλεια της μητέρας του.

Ο ηθοποιός, σε μια συγκινητική εξομολόγηση για τη μάχη του με την κατάθλιψη

Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, του είχε περάσει από το μυαλό να βάλει τέλος στη ζωή του, όμως δεν έβρισκε το κουράγιο να το κάνει. «Ήθελα να μείνω μόνος μου να πεθάνω. Δεν είχα το κουράγιο. Κοίταζα τον όροφο και σκεφτόμουν, αν δεν πεθάνω και μείνω ανάπηρος, θα τους βάλω όλους σε πρόβλημα. Ήταν βλακεία μου, μεγάλη αμαρτία να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο. Ευτυχώς, ήταν η Σοφία και η μαμά της στο σπίτι. Πιθανόν να δείλιαζα», τόνισε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Ανήμπορος να συνεχίσει να εργάζεται, απευθύνθηκε στην πρώην σύζυγό του, τη σεναριογράφο Μαρία Γεωργιάδου, ζητώντας της να τον απομακρύνει από το σήριαλ όπου συμμετείχε τότε.

«Ούτε στο σούπερ μάρκετ δεν πήγαινα. Παρακάλεσα την πρώην γυναίκα μου να μου κόψει το ρόλο στη σειρά για να μην πηγαίνω στα γυρίσματα. Πήγαινα να παίξω και δεν μπορούσα να πω καλήμερα. Όχι σαν ρόλος, ούτε σαν Στράτος. Δεν με αναγνώριζε ο σκηνοθέτης. Κάποιοι άρχισαν να γελάνε», πρόσθεσε ο ίδιος.

