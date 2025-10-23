Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν έκανα μπάνιο, είχα σκεφτεί να αυτοκτονήσω»

Συγκλόνισε ο ηθοποιός μιλώντας για τη μάχη του με την κατάθλιψη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.25 , 18:58 Κιμ Καρντάσιαν: «Διαγνώστηκα με μικρό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο»
23.10.25 , 18:49 Σκάνδαλο με στημένα ματς στο NBA: Ανάμεσά τους και ένα των Μπακς
23.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Σταυρίδης έκανε την ανατροπή και αγόρασε το εργόχειρο
23.10.25 , 18:15 ΣΥΡΙΖΑ: Υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα τάσσεται ο Φάμελλος
23.10.25 , 18:15 Cash or Trash: Ο Σταυρίδης απογείωσε τη δημοπρασία με τις προσφορές του
23.10.25 , 17:55 Γιώργος Παπαδόπουλος: Tο πιο ρομαντικό τραγούδι του & το ιδιαίτερο video
23.10.25 , 17:52 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βόμβες» Τυχεροπουλου στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο
23.10.25 , 17:36 Μαρία Σολωμού: «Έχω αρκετό καιρό τώρα που το παλεύω πάρα πολύ»
23.10.25 , 16:56 Λούβρο: Η στιγμή που οι δύο ληστές βγαίνουν με τα κοσμήματα από το μουσείο
23.10.25 , 16:38 Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν έκανα μπάνιο, είχα σκεφτεί να αυτοκτονήσω»
23.10.25 , 15:43 Τούνη: «Σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα από μ@@@κες χορτάσαμε»
23.10.25 , 15:41 Γκάζι: Τι προκαλεί το αλκοόλ στον οργανισμό ενός ανήλικου;
23.10.25 , 15:39 Καινούργιου: «Θα το ανακοινώσω κι αν το ανακοινώσω, όταν θέλω εγώ»
23.10.25 , 15:38 Νόνη Δούνια: «Συγχωρώ την απιστία και το λέω πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα»
23.10.25 , 15:12 Εντυπωσιακές εικόνες από την πρόβα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Καίτη Γκρέυ: Δεν άφησε τίποτα σε κανέναν εκτός από τον εγγονό της!
Η αποκάλυψη Λιάγκα για Τούνη - Αλεξάνδρου: «Βλέπω μια μπόρα να έρχεται!»
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή πέθανε η 16χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Μεταξουργείο: Επεισόδια κατά τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων
«Κρυφτό»: Οι κομψές εμφανίσεις στην πρεμιέρα Τουμασάτου - Δροσάκη
Φοινικούντα: «Υπάρχουν καταθέσεις εναντίον την ανιψιάς»
Φοινικούντα: «Έχω άνθρωπο από μέσα… » - Ο διάλογος μετά τη διπλή δολοφονία
Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατάθλιψη μετά τον χαμό της μητέρας του, θυμήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Στράτος Τζώρτζογλου: Οι ευχές της Σοφίας Μαριόλα για τα γενέθλιά του

Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως τότε είχε εγκαταλείψει κάθε φροντίδα για τον εαυτό του και την καριέρα του, φτάνοντας στο σημείο να σκεφτεί ακόμη και να τερματίσει τη ζωή του. Όπως παραδέχτηκε, όμως, η σκέψη και μόνο της αυτοκτονίας ήταν -όπως είπε- «μια μεγάλη αμαρτία».

«Δεν δεχόμουν ότι η μάνα μου έχει πεθάνει, δεν ήθελα να δουλέψω, ούτε να φάω, ούτε να κάνω μπάνιο. Έλεγα “τελείωσε η καριέρα μου, δεν είμαι καλός πατέρας, όλα χάλια”», εξομολογήθηκε αρχικά στη διαδικτυακή εκπομπή της Δάφνης Καραβοκύρη, «LEGIT», περιγράφοντας πώς βίωσε την απώλεια της μητέρας του.

Στράτος Τζώρτζογλου για Δήμητρα Ματσούκα: «Ήταν ένας καταστροφικός έρωτας»

Ο ηθοποιός, σε μια συγκινητική εξομολόγηση για τη μάχη του με την κατάθλιψη

Ο ηθοποιός, σε μια συγκινητική εξομολόγηση για τη μάχη του με την κατάθλιψη

Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, του είχε περάσει από το μυαλό να βάλει τέλος στη ζωή του, όμως δεν έβρισκε το κουράγιο να το κάνει. «Ήθελα να μείνω μόνος μου να πεθάνω. Δεν είχα το κουράγιο. Κοίταζα τον όροφο και σκεφτόμουν, αν δεν πεθάνω και μείνω ανάπηρος, θα τους βάλω όλους σε πρόβλημα. Ήταν βλακεία μου, μεγάλη αμαρτία να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο. Ευτυχώς, ήταν η Σοφία και η μαμά της στο σπίτι. Πιθανόν να δείλιαζα», τόνισε ο Στράτος Τζώρτζογλου. 

Ανήμπορος να συνεχίσει να εργάζεται, απευθύνθηκε στην πρώην σύζυγό του, τη σεναριογράφο Μαρία Γεωργιάδου, ζητώντας της να τον απομακρύνει από το σήριαλ όπου συμμετείχε τότε. 

«Ούτε στο σούπερ μάρκετ δεν πήγαινα. Παρακάλεσα την πρώην γυναίκα μου να μου κόψει το ρόλο στη σειρά για να μην πηγαίνω στα γυρίσματα. Πήγαινα να παίξω και δεν μπορούσα να πω καλήμερα. Όχι σαν ρόλος, ούτε σαν Στράτος. Δεν με αναγνώριζε ο σκηνοθέτης. Κάποιοι άρχισαν να γελάνε», πρόσθεσε ο ίδιος. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top