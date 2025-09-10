Αυξήσεις μισθών από 1/1/2026 με τη μείωση της παρακράτησης φόρου

Τι κερδίζουν νέοι έως 30 ετών, μισθωτοί, ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι

Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιείται η νέα φορολογική κλίμακα και η  μειωμένη παρακράτηση που αυξάνει τις καθαρές αποδοχές. Παράλληλα, από Οκτώβριο 2025 ξεκινούν οι στοχευμένες αυξήσεις στους ένστολους ανά βαθμό/χρόνια υπηρεσίας, ενώ από Απρίλιο 2026 προβλέπονται αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους λόγω αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Παράδειγμα: 25χρονος στην εστίαση με 1.250 ευρώ καθαρά τον μήνα κερδίζει 2.480 ευρώ τον χρόνο (σχεδόν 2 μισθοί).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ
 |
ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
 |
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
 |
ΔΕΘ
