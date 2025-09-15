Σύντροφος  Σεμερτζίδου: Η Ferrari  δεν είναι από χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δεσμεύεται η περιουσία της πρώην πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Πόπης Σεμερτζίδου, όπως και του συντρόφου της. Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να δεσμευτούν ακίνητα του ζευγαριού αλλά και πολυτελή αυτοκίνητα. Συνολικά τέσσερα πρόσωπα ελέγχονται, τα οποία έλαβαν ενάμιση εκατομμύριο ευρώ από επιδοτήσεις, αλλά ερευνάται αν τα δικαιούνταν. Ο σύντροφος της πολιτεύτριας μίλησε στο Star και ισχυρίζεται ότι όλα έγιναν νόμιμα.

Κεντρικά πρόσωπα στην έρευνα είναι η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Πόπη Σεμερτζίδου, ο σύντροφός της, ο αδελφός της και η μητέρα της.

Η εντολή δέσμευσης αφορά δύο πολυτελή αυτοκίνητα, Πόρσε και Φεράρι, τριάντα ακόμα αυτοκίνητα που εκμεταλλεύονταν εμπορικά και έντεκα ακίνητα: σπίτια, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Σύμφωνα με το πόρισμα, οι εμπλεκόμενοι έχουν εισπράξει 2,6 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ το διάστημα 2019-2024. Από αυτά τα χρήματα η έρευνα εστιάζεται σε ενάμιση εκατομμύριο ευρώ, το οποίο φέρεται να μην διατέθηκε για τον σκοπό που εισπράχθηκε.

Σύντροφος Πόπης Σεμερτζίδου: «Αν δε δικαιούμαι εγώ επιδότηση, δε δικαιούται κανένας»



Ο σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου μίλησε στο Star για την απόφαση του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη να δεσμεύσει την περιουσία του.

«Πολύ φυσικά ο άνθρωπος και καλά έκανε, όταν δημιουργείται ένα τόσο μεγάλο ψέμα και ένα τόσο καλοστημένο παραμύθι ότι ο Μαγειρίας έχει μία Φεράρι του 2004, που τότε ιδρύθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, και ένα Πόρσε του 2016, ότι αυτά τα πήρε από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν τις έχει πάρει από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχω όλα, που είναι ο άσσος στο μανίκι μου, από πού είναι τα λεφτά και από πού προέρχονται. Από την οικογένειά μου, είναι όλα αποτυπωμένα και δηλωμένα. Αν δε δικαιούμαι εγώ να πάρω επιδοτήσεις, δε δικαιούται κανένας στην Ελλάδα να πάρει. Έχω ένα από τα μεγαλύτερα ζωικά κεφάλαια που υπάρχουν στην Ελλάδα, πραγματικό όμως» δήλωσε ο Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος Πόπης Σεμερτζίδου, στο Star.

Σύντροφος Πόπης Σεμερτζίδου «Αγωγές και μηνύσεις σε όσους με κατηγορούν»

«Όλοι όσοι έχουν κατηγορήσει εμένα και την οικογένειά μου για οτιδήποτε, όταν αποδειχθεί από τους ελέγχους ότι όλα είναι σωστά, όπως είναι, εκεί θα τα πούμε στα δικαστήρια με αγωγές και μηνύσεις» πρόσθεσε ο κ. Μαγειρίας.

Η δήλωση του Χρ. Μαγειρία στο Star

Ερευνάται η επιχειρηματική δραστηριότητα της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ

Όπως επίσης ανέφερε στο ρεπορτάζ του Star η Λευκή Γεωργάκη, η Πόπη Σεμερτζίδου και ο αδερφός της διατηρούν στην Ξηρολίμνη Κοζάνης μια επιχείρηση με βιολογικά προϊόντα, φυτά και βότανα. Η έδρα της επιχείρησης στεγάζεται στο ισόγειο της οικογενειακής κατοικίας.

Η αποστολή του Star στην Ξηρολίμνη Κοζάνης από όπου κατάγεται η Π. Σεμερτζίδου

«Την Πόπη τη γνωρίζω από πολύ παλιά, πάντα έκανε αυτή τη ζωή, δεν είναι ότι την έκανε τώρα. Από τότε που έγινε αγρότισσα είχε και ένα μαγαζί, πουλούσε ακριβά νυφικά, ασχολιόταν και με άλλα πράγματα. Τώρα, αν έκανε κάτι παραπάνω και κάτι παράνομο, αυτό θα το δείξει η Δικαιοσύνη» σχολίασε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κοζάνης Στάθης Πασχαλίδης