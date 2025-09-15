ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου

Καταπέλτης το πόρισμα της Αρχής για τον σύντροφό της και συγγενικά πρόσωπα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.25 , 16:16 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη μουσική συναυλία
15.09.25 , 15:57 Χοψονίδου - Σπανούλης: H άφιξή τους στο αεροδρόμιο μετά το χάλκινο μετάλλιο
15.09.25 , 15:39 Θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Πάτρα - Η μητέρα του «σπάει» τη σιωπή της
15.09.25 , 15:08 EuroBasket 2025: Η Εθνική Eλλάδος έφτασε στην Αθήνα με το μετάλλιο
15.09.25 , 15:04 Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της
15.09.25 , 14:46 Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Η Βάσω ενορχήστρωσε την εισαγγελική εντολή»
15.09.25 , 14:24 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Σκότωσε τον Παναγιωτάκη με το μπλουζάκι του»
15.09.25 , 14:16 Περιεμμηνόπαυση: Πώς επηρεάζει τη σωματική υγεία
15.09.25 , 13:44 Φάρμα: To ταξίδι ξεκινάει από τη Λίμνη Δόξα - Απόψε στις 21:00 η πρεμιέρα
15.09.25 , 13:35 Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!
15.09.25 , 13:33 Ρόδος: Ελεύθερη υπό όρους η influencer για την κατοχή ροζ κοκαΐνης
15.09.25 , 13:21 Νεσχάν Μουλαζίμ: «Πάλεψα για την εγκυμοσύνη. Στην πρώτη έχασα τα δίδυμα»
15.09.25 , 13:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου
15.09.25 , 13:02 Αλήθειες με τη Ζήνα: «Στα καλύτερα» της η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της
15.09.25 , 13:01 Ο Ρήγας έφτιαξε στην πρεμιέρα του Breakfast@Star το αγαπημένο του γλυκό
Θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Πάτρα - Η μητέρα του «σπάει» τη σιωπή της
Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη
Χοψονίδου - Σπανούλης: H άφιξή τους στο αεροδρόμιο μετά το χάλκινο μετάλλιο
Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή»
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της
Ειρήνη Μουρτζούκου: «Σκότωσε τον Παναγιωτάκη με το μπλουζάκι του»
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου
Εθνική Ελλάδος: Το πάρτι στα αποδυτήρια και το φιλί της Μαράια στον Γιάννη
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με κεντρικό πρόσωπο την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ Πόπη Σεμερτζίδου τον σύντροφο της και πρόσωπα της οικογένειά τους.

Aποκλειστικά στο Star: H Κ. Σεμερτζίδου απαντά για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το πόσο τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δε διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που αφορούσαν οι επίμαχες επιδοτήσεις.

H Πόπη Σεμερτζίδου

H Πόπη Σεμερτζίδου

Οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 με το και το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προκαταρκτική έρευνα από ευρωπαϊκή εισαγγελία για Σεμερτζίδου

Το πόσο τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ φέρεται ότι δε διατέθηκε  για το σκοπό που εισπράχθηκε. Για τον λόγο αυτό δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας, καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που  ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά.

Αποκλειστικά στο Star: Tι απαντά ο σύντροφος της «γαλάζιας» πολιτευτού

Επιπλεον η δέσμευση κατά τις ίδιες πληροφορίες αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Στο πόρισμα της υπόθεση αναφέρεται στα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Παραιτήθηκε από Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ η Κ. Σεμερτζίδου

Οι ελεγκτικές αρχές ερευνούν τα υπόλοιπα χρήματα. 

Η Αρχή θα αναμένει τα ευρήματα της φορολογικής αρχής. 

 

Η Πόπη Σεμερτζίδου είχε παραιτηθεί τον Αύγουστο από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων της γραμματείας Αγροτικών Φορέων της ΝΔ και από τις 5/8, ημέρα παραίτησής της, έχει ανασταλεί η ιδιότητα μέλους της ΝΔ. 
 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
 |
ΣΚΑΝΔΑΛΟ
 |
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top