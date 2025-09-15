ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου

Διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με κεντρικό πρόσωπο την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ Πόπη Σεμερτζίδου τον σύντροφο της και πρόσωπα της οικογένειά τους.

Με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το πόσο τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δε διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που αφορούσαν οι επίμαχες επιδοτήσεις.

H Πόπη Σεμερτζίδου

Οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 με το και το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Το πόσο τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ φέρεται ότι δε διατέθηκε για το σκοπό που εισπράχθηκε. Για τον λόγο αυτό δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας, καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά.

Επιπλεον η δέσμευση κατά τις ίδιες πληροφορίες αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Στο πόρισμα της υπόθεση αναφέρεται στα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Οι ελεγκτικές αρχές ερευνούν τα υπόλοιπα χρήματα.

Η Αρχή θα αναμένει τα ευρήματα της φορολογικής αρχής.

Η Πόπη Σεμερτζίδου είχε παραιτηθεί τον Αύγουστο από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων της γραμματείας Αγροτικών Φορέων της ΝΔ και από τις 5/8, ημέρα παραίτησής της, έχει ανασταλεί η ιδιότητα μέλους της ΝΔ.

