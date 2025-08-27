Αναβαθμίστηκαν στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις!

Εκρηκτική σύσκεψη στην Ελασσόνα για την ευλογιά με βολές κατά Χρ. Κέλλα

27.08.25 , 20:46 Αναβαθμίστηκαν στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις!
ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Αγανακτισμένοι είναι οι κτηνοτρόφοι στην Θεσσαλία από την καθυστέρηση των επιδοτήσεων που έχει προκαλέσει το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τελευταίο χτύπημα τους το δίνει η ευλογιά. Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή των αγροτών σε σύσκεψη στην Ελασσόνα.  

Νέα καταγγελία για «γαλάζιο κτηνοτρόφο» και επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

«Προσωπικά είμαι νταντέλα, δεν έχω χρήματα. Με περιμένουν γιατί έχω πρόσωπο αλλά για να κρατηθεί που απαυτώθηκε η μανούλα η συγχωρεμένη. Δεν έχω χρήματα ούτε να ραντίσω ούτε να αγοράσω ζωοτροφές. Αύριο τα ζώα θα τα έχω έξω. Ή φέρνετε το εμβόλιο…ή  δεν βλέπω άλλη λύση εγώ» ξέσπασε καταχειροκροτούμενος αγρότης.  

Το ξέσπασμα αγρότη στη σύσκεψη στην Ελασσόνα

Το ξέσπασμα αγρότη στη σύσκεψη στην Ελασσόνα 

Ο κ. Κέλλας  τα άκουσε  για τα καλά από τους αγρότες αφού η ευλογία καταστρέφει τα κοπάδια τους και οι πληρωμές αργούν λόγω των ελέγχων της οικονομικής αστυνομίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Έφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος!

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαίωσε: 

«Να είστε σίγουροι ότι εντός των επομένων ημερών θα δείτε και ονόματα και διευθύνσεις και δεσμεύσεις περιουσιών και δεσμεύσεις κινητού και ακίνητου. Θα χυθεί πύον. Το απόστημα άνοιξε».  

Η διαβεβαίωση Κέλλα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το απόστημα άνοιξε

Η διαβεβαίωση Κέλλα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το απόστημα άνοιξε 

Αναβαθμίστηκαν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις

Η Οικονομική Αστυνομία έχε ελέγξει μόλις 10.000  από τις 600.000 ΑΦΜ και έχει βρει εκατοντάδες παρανομίες. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά σύμφωνα με πληροφορίες του Star και του Γιώργου Κολοβάτσιου δυο στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα αρχικά Κ.Σ και Μ.Ν που είχαν εμπλακεί στις αμαρτωλές επιδοτήσεις, όχι μόνο δεν έφυγαν αλλά τοποθετήθηκαν σε θέσεις  - κλειδιά!  

Η διευθύντρια τεχνικών ελέγχων παραμένει στη θέση της, ενώ είχε καταγραφεί σε συνομιλία για ρουσφέτια με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Μπαμπασίδη να της λέει «…αν είμαι Πρόεδρος εγώ κι εσύ εκεί θα αλωνίσουμε τον κόσμο»  και εκείνη να απαντά «άμα μείνεις εκεί το κάνουμε Κυριάκο και θα σου πω εγώ τι π..ες θα παίρνουν όλοι μετά». 

Το δεύτερο στέλεχος, διευθυντής τεχνικών ελέγχων κι αυτός, έγινε διευθυντής εσωτερικών ελέγχων, δηλαδή ελέγχει τις καταγγελίες για διαφθορά παρότι ο ίδιος έκανε το αμίμητο: Έβαλε τη συζυγό του να νοικιάσει εκτάσεις στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας (το 2019 - 23) για να παίρνει επιδότηση 120.000 ευρώ τον χρόνο! 

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την Οικονομική Αστυνομία νέα έρευνα για τα εκατοντάδες πλαστά μισθωτήρια με ΑΦΜ των ΕΛΤΑ με τα οποία οι επιτήδειοι εισέπραξαν 15 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. 

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα για ψεύτικα μισθωτήρια με το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ!

