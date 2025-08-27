Αναβαθμίστηκαν στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις!

Αγανακτισμένοι είναι οι κτηνοτρόφοι στην Θεσσαλία από την καθυστέρηση των επιδοτήσεων που έχει προκαλέσει το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τελευταίο χτύπημα τους το δίνει η ευλογιά. Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή των αγροτών σε σύσκεψη στην Ελασσόνα.

«Προσωπικά είμαι νταντέλα, δεν έχω χρήματα. Με περιμένουν γιατί έχω πρόσωπο αλλά για να κρατηθεί που απαυτώθηκε η μανούλα η συγχωρεμένη. Δεν έχω χρήματα ούτε να ραντίσω ούτε να αγοράσω ζωοτροφές. Αύριο τα ζώα θα τα έχω έξω. Ή φέρνετε το εμβόλιο…ή δεν βλέπω άλλη λύση εγώ» ξέσπασε καταχειροκροτούμενος αγρότης.

Το ξέσπασμα αγρότη στη σύσκεψη στην Ελασσόνα

Ο κ. Κέλλας τα άκουσε για τα καλά από τους αγρότες αφού η ευλογία καταστρέφει τα κοπάδια τους και οι πληρωμές αργούν λόγω των ελέγχων της οικονομικής αστυνομίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαίωσε:

«Να είστε σίγουροι ότι εντός των επομένων ημερών θα δείτε και ονόματα και διευθύνσεις και δεσμεύσεις περιουσιών και δεσμεύσεις κινητού και ακίνητου. Θα χυθεί πύον. Το απόστημα άνοιξε».

Η διαβεβαίωση Κέλλα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το απόστημα άνοιξε

Αναβαθμίστηκαν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις

Η Οικονομική Αστυνομία έχε ελέγξει μόλις 10.000 από τις 600.000 ΑΦΜ και έχει βρει εκατοντάδες παρανομίες. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά σύμφωνα με πληροφορίες του Star και του Γιώργου Κολοβάτσιου δυο στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα αρχικά Κ.Σ και Μ.Ν που είχαν εμπλακεί στις αμαρτωλές επιδοτήσεις, όχι μόνο δεν έφυγαν αλλά τοποθετήθηκαν σε θέσεις - κλειδιά!

Η διευθύντρια τεχνικών ελέγχων παραμένει στη θέση της, ενώ είχε καταγραφεί σε συνομιλία για ρουσφέτια με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Μπαμπασίδη να της λέει «…αν είμαι Πρόεδρος εγώ κι εσύ εκεί θα αλωνίσουμε τον κόσμο» και εκείνη να απαντά «άμα μείνεις εκεί το κάνουμε Κυριάκο και θα σου πω εγώ τι π..ες θα παίρνουν όλοι μετά».

Το δεύτερο στέλεχος, διευθυντής τεχνικών ελέγχων κι αυτός, έγινε διευθυντής εσωτερικών ελέγχων, δηλαδή ελέγχει τις καταγγελίες για διαφθορά παρότι ο ίδιος έκανε το αμίμητο: Έβαλε τη συζυγό του να νοικιάσει εκτάσεις στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας (το 2019 - 23) για να παίρνει επιδότηση 120.000 ευρώ τον χρόνο!

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την Οικονομική Αστυνομία νέα έρευνα για τα εκατοντάδες πλαστά μισθωτήρια με ΑΦΜ των ΕΛΤΑ με τα οποία οι επιτήδειοι εισέπραξαν 15 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις.