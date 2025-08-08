Νέα καταγγελία για «γαλάζιο κτηνοτρόφο» και επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Τι απαντά αποκλειστικά στο Star o Κ. Ούτρας

Τελευταία Νέα
08.08.25 , 23:40 Tζένη Θεωνά: Με κόκκινο μπικίνι στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της
08.08.25 , 23:16 Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία χωρίς μακιγιάζ στις διακοπές της
08.08.25 , 23:01 Έμινεμ: Αποκάλυψε σε ντοκιμαντέρ πότε... έκοψε μαχαίρι τα ναρκωτικά
08.08.25 , 22:35 Κόλαση φωτιάς: Τεράστιο το μέτωπο - Σε Παλαιά Φώκαια και Θυμάρι οι φλόγες
08.08.25 , 22:21 Κατερίνα Παπουτσάκη: Κορμάρα, μαυρισμένη και με τέλειο λευκό μπικίνι!
08.08.25 , 22:17 Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ  Ρούμπιο
08.08.25 , 22:09 Νέα καταγγελία για «γαλάζιο κτηνοτρόφο» και επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
08.08.25 , 22:05 Τζακ Νίκολσον: Συνελήφθη ο εγγονός του για ενδοοικογενειακή βία
08.08.25 , 21:30 Βαλαβάνη - Μόργκαν: «Λιώνουν» από έρωτα για τον ενός μήνα γιο τους
08.08.25 , 21:20 Ηλεία: Φωτιά στη θέση Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία – Κίνδυνος για το χωριό
08.08.25 , 21:05 «Έχω υπάρξει αποτυχημένη πανελίστρια, η τηλεόραση είναι απρόβλεπτος χώρος»
08.08.25 , 21:00 Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές ώρες πριν φύγει από τη ζωή - Τη Δευτέρα η κηδεία
08.08.25 , 20:41 Δήμητρα Αλεξανδράκη: Φωτογραφίζεται τόπλες στις διακοπές της
08.08.25 , 20:33 Ένας νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα
08.08.25 , 20:11 Σε ύφεση η φωτιά στην Κεφαλονιά:
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά τη «γαλάζια» πολιτεύτρια με τη Ferrari Καλλιόπη Σεμερτζίδου, στη δίνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, πέφτει με τη φάρμα του ένας ακόμα «γαλάζιος» κτηνοτρόφος.

Aποκλειστικά στο Star: H Κ. Σεμερτζίδου απαντά για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόκειται για τη φάρμα του Κωνσταντίνου Ούτρα στην Κρηνίτσα Τρικάλων. Σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών, μαζί με συγγενικά του πρόσωπα, πήραν μόνο το 2024, περί τις 770.000 ευρώ. Ο ίδιος τονίζει στο Star ότι όλα είναι ελεγμένα και «καθαρά».

«Είμαι εδώ και χρόνια ο μεγαλύτερος παραγωγός βόειου κρέατος στην Ελλάδα... Σε ό,τι αφορά στο ύψος των επιδοτήσεων, τα έχουν κάνει μπάχαλο. Άτομα άσχετα, τα συνδέσανε με μένα.... Έχω ελεγχθεί και είμαι ένας από τους ανθρώπους που ελέγχεται τις περισσότερες φορές που θα έρθει, όχι έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Έφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος!

Οι αγελαδες «Λιμουζίν» και η επιδότηση των 500.000 ευρώ της φάρμας «Ούτρας» 

Στη «φάρμα Ούτρας» εκτρέφονται βουβάλια, άλογα, μουλάρια και πάνω από 800 μοσχάρια, μεταξύ των οποίων η ράτσα... «Λιμουζίν». Όπως λέει ο ίδιος, η περσινή επιδότηση ήταν 500.000 ευρώ. 

«Δεν παίρνω εγώ 500 χιλιάδες ευρώ. Η οικογένεια μου παίρνει 500 χιλιάδες ευρώ, όσοι ασχολούνται με αυτήν τη δουλειά, που είναι δέκα άτομα που ασχολούνται με αυτήν τη δουλειά» τονίζει. 

Αποκλειστικά στο Star: Tι απαντά ο σύντροφος της «γαλάζιας» πολιτευτού 

Ο «γαλάζιος»  μεγαλοκτηνοτρόφος, που είχε διατελέσει αντιδήμαρχος στον Δήμο Πύλης, απαντά και για τις φωτογραφίες του, με τον Κώστα Σκρέκα και με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη:  

«Είμαι πρόεδρος των αγελαδοτρόφων και με τον κύριο Αυγενάκη, όπως και με τον κύριο Σκρέκα, είχαμε σχολιάσει τα κακώς κείμενα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υποστελέχωση των κτηνιατρείων». 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΤΡΑΣ
 |
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top