Νέα καταγγελία για «γαλάζιο κτηνοτρόφο» και επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τη «γαλάζια» πολιτεύτρια με τη Ferrari Καλλιόπη Σεμερτζίδου, στη δίνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, πέφτει με τη φάρμα του ένας ακόμα «γαλάζιος» κτηνοτρόφος.

Πρόκειται για τη φάρμα του Κωνσταντίνου Ούτρα στην Κρηνίτσα Τρικάλων. Σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών, μαζί με συγγενικά του πρόσωπα, πήραν μόνο το 2024, περί τις 770.000 ευρώ. Ο ίδιος τονίζει στο Star ότι όλα είναι ελεγμένα και «καθαρά».

«Είμαι εδώ και χρόνια ο μεγαλύτερος παραγωγός βόειου κρέατος στην Ελλάδα... Σε ό,τι αφορά στο ύψος των επιδοτήσεων, τα έχουν κάνει μπάχαλο. Άτομα άσχετα, τα συνδέσανε με μένα.... Έχω ελεγχθεί και είμαι ένας από τους ανθρώπους που ελέγχεται τις περισσότερες φορές που θα έρθει, όχι έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Οι αγελαδες «Λιμουζίν» και η επιδότηση των 500.000 ευρώ της φάρμας «Ούτρας»

Στη «φάρμα Ούτρας» εκτρέφονται βουβάλια, άλογα, μουλάρια και πάνω από 800 μοσχάρια, μεταξύ των οποίων η ράτσα... «Λιμουζίν». Όπως λέει ο ίδιος, η περσινή επιδότηση ήταν 500.000 ευρώ.

«Δεν παίρνω εγώ 500 χιλιάδες ευρώ. Η οικογένεια μου παίρνει 500 χιλιάδες ευρώ, όσοι ασχολούνται με αυτήν τη δουλειά, που είναι δέκα άτομα που ασχολούνται με αυτήν τη δουλειά» τονίζει.

Ο «γαλάζιος» μεγαλοκτηνοτρόφος, που είχε διατελέσει αντιδήμαρχος στον Δήμο Πύλης, απαντά και για τις φωτογραφίες του, με τον Κώστα Σκρέκα και με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη:

«Είμαι πρόεδρος των αγελαδοτρόφων και με τον κύριο Αυγενάκη, όπως και με τον κύριο Σκρέκα, είχαμε σχολιάσει τα κακώς κείμενα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υποστελέχωση των κτηνιατρείων».