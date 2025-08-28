ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιδότηση 20 εκατ. ευρώ σε… ανώνυμο Αθηναίο

Νέα καταγγελία στην ευρωπαϊκή εισαγγελία από αγρότες Β. Ελλάδας

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πολιτικη
Νέα καταγγελία στην ευρωπαϊκή εισαγγελία έκαναν αγρότες της Βόρειας Ελλάδας, για επιδότηση 20 εκατομμυρίων ευρώ σε… ανώνυμο δικαιούχο. Όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο Γιώργος Κολοβάτσιος, υπάρχει μια μακρά λίστα με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εκ πρώτης όψεως μόνο σε αγρότες και κτηνοτρόφους  δεν έχουν πάει.

Αναβαθμίστηκαν στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις!

Αγροτικές επιδοτήσεις σε ιδιωτικά ΚΤΕΟ 

Στη λίστα των επιδοτήσεων για το 2023 υπάρχουν δύο ιδιωτικά ΚΤΕΟ, το ένα στην Θεσσαλία και το άλλο στην Βόρεια Ελλάδα, που πήραν πάνω από 140.000 ευρώ το καθένα.

Επιδότηση και σε ΚΤΕΟ στη λίστα

Επιδότηση και σε ΚΤΕΟ στη λίστα   

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομάδα μπάσκετ, Μητρόπολη και Πανεπιστήμιο πήραν επιδοτήσεις! 

Μέχρι και ομάδα μπάσκετ σε τουριστική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας εντοπίσθηκε, μια Μητρόπολη στην Κρήτη, ακόμη και Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα για ψεύτικα μισθωτήρια με το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ!

Επιδοτήσεις σε ομάδα μπάσκετ, Μητρόπολη και Πανεπιστήμιο

Επιδοτήσεις σε ομάδα μπάσκετ, Μητρόπολη και Πανεπιστήμιο

Όλοι τους πήραν παχυλές επιδοτήσεις από 111 ως και 125.000 ευρώ. Ακόμη κι αν είναι νόμιμες ή νομότυπες επιδοτήσεις  σίγουρα είναι χρήματα που έλειψαν από  αγρότες και κτηνοτρόφους.
 

