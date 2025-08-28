ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιδότηση 20 εκατ. ευρώ σε… ανώνυμο Αθηναίο

Νέα καταγγελία στην ευρωπαϊκή εισαγγελία έκαναν αγρότες της Βόρειας Ελλάδας, για επιδότηση 20 εκατομμυρίων ευρώ σε… ανώνυμο δικαιούχο. Όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο Γιώργος Κολοβάτσιος, υπάρχει μια μακρά λίστα με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εκ πρώτης όψεως μόνο σε αγρότες και κτηνοτρόφους δεν έχουν πάει.

Αγροτικές επιδοτήσεις σε ιδιωτικά ΚΤΕΟ

Στη λίστα των επιδοτήσεων για το 2023 υπάρχουν δύο ιδιωτικά ΚΤΕΟ, το ένα στην Θεσσαλία και το άλλο στην Βόρεια Ελλάδα, που πήραν πάνω από 140.000 ευρώ το καθένα.

Επιδότηση και σε ΚΤΕΟ στη λίστα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομάδα μπάσκετ, Μητρόπολη και Πανεπιστήμιο πήραν επιδοτήσεις!

Μέχρι και ομάδα μπάσκετ σε τουριστική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας εντοπίσθηκε, μια Μητρόπολη στην Κρήτη, ακόμη και Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Επιδοτήσεις σε ομάδα μπάσκετ, Μητρόπολη και Πανεπιστήμιο

Όλοι τους πήραν παχυλές επιδοτήσεις από 111 ως και 125.000 ευρώ. Ακόμη κι αν είναι νόμιμες ή νομότυπες επιδοτήσεις σίγουρα είναι χρήματα που έλειψαν από αγρότες και κτηνοτρόφους.

