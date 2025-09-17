Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο

Άσκηση ετοιμότητας στον Έβρο και στο Αιγαίο διατάχθηκε νωρίς τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/9), με την ενεργοποίηση διακλαδικής δύναμης ταχείας αντίδρασης, η οποία θα διαρκέσει όλη τη σημερινή ημέρα.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, από το πρωί έχουν αναπτυχθεί στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων σε 30 νησιά. Συμμετέχουν περισσότερα από 60 αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και το σύνολο του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο στόχος της άσκησης είναι να δοκιμαστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Νίκος Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ, η άσκηση ετοιμότητας δε συνδέεται με το Πίρι Ρέις. «Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που διεξάγονται κάθε χρόνο, δεν έχουν σχέση με το Πίρι Ρέις, που δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ»

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για τη Διεξαγωγή Άσκησης Ετοιμότητας

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.