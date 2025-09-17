Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο

Δε συνδέεται με το Πίρι Ρέις, αναφέρουν πηγές από το Πεντάγωνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 19:09 Παράλληλες Τροχιές - Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Ιωακειμίδη
17.09.25 , 18:57 Tι να κάνεις το πρωί για να είσαι όλη μέρα γεμάτη ενέργεια
17.09.25 , 18:52 Νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο ένστολων από τον Οκτώβριο
17.09.25 , 18:38 Άντζελα Γκερέκου: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με μαύρο καφτάνι στο Ηρώδειο
17.09.25 , 18:32 Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του»
17.09.25 , 18:31 Τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν:  Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής
17.09.25 , 18:23 Ο Άκης Τσελέντης άφησε τους σεισμογράφους και άνοιξε παγωτατζίδικο!
17.09.25 , 18:21 Zeekr 7X: Πού μπορείτε να δείτε από κόντα το νέο μοντέλο
17.09.25 , 18:03 Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1
17.09.25 , 17:53 Tέσσερα ζώδια που το Φθινόπωρο θα σταθούν τυχερά
17.09.25 , 17:49 Άραχθος: Ελληνική ιθαγένεια στον άνθρωπο που κινδύνεψε για τα δύο παιδιά
17.09.25 , 17:39 Το σόι σου: Βάσω Λασκαράκη και Μελέτης Ηλίας ξεκίνησαν τα γυρίσματα!
17.09.25 , 17:22 Πρώτη εγκυμοσύνη με εξωσωματική μετά από καρκίνο του ενδομητρίου στη χώρα
17.09.25 , 17:12 Η Cardi B είναι έγκυος για τέταρτη φορά!
17.09.25 , 16:50 ΔΥΠΑ: Ανακοίνωσε θέση εργασίας στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1
Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
Ξεσπούν οι γονείς 20χρονης που νοσηλεύτηκε για αμυγδαλίτιδα και πέθανε
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Ο Άκης Τσελέντης άφησε τους σεισμογράφους και άνοιξε παγωτατζίδικο!
Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του»
Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
Πατέρας για τρίτη φορά γνωστός ηθοποιός - Η φωτογραφία απ' το μαιευτήριο
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΕΘΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άσκηση ετοιμότητας στον Έβρο και στο Αιγαίο διατάχθηκε νωρίς τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/9), με την ενεργοποίηση διακλαδικής δύναμης ταχείας αντίδρασης, η οποία θα διαρκέσει όλη τη σημερινή ημέρα.

Νέοι μισθοί για Αστυνομία, Στρατό, Πυροσβεστική & Λιμενικό – Δείτε τα ποσά

Σύμφωνα με την Καθημερινή, από το πρωί έχουν αναπτυχθεί στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων σε 30 νησιά. Συμμετέχουν περισσότερα από 60 αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και το σύνολο του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο στόχος της άσκησης είναι να δοκιμαστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Νίκος Δένδιας: Τέλος η θητεία σε Ναυτικό και Αεροπορία

Σύμφωνα με όσα είπε ο Νίκος Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ, η άσκηση ετοιμότητας δε συνδέεται με το Πίρι Ρέις. «Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που διεξάγονται κάθε χρόνο, δεν έχουν σχέση με το Πίρι Ρέις, που δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ»

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για τη Διεξαγωγή Άσκησης Ετοιμότητας

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
 |
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
 |
ΓΕΕΘΑ
 |
ΕΒΡΟΣ
 |
ΑΙΓΑΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top