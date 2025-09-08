Νέοι μισθοί για Αστυνομία, Στρατό, Πυροσβεστική & Λιμενικό – Δείτε τα ποσά

Από τον Οκτώβριο το νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις & Σώματα Ασφαλείας

Οικονομια
Οικονομια
Το οικονομικό επιτελείο εξειδίκευσε σήμερα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυξήσεις στους μισθούς των ενστόλων, που κατά μέσο όρο φτάνουν τα 110 ευρώ τον μήνα, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των μέτρων τα οποία παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Όπως τόνισε, το πακέτο μέτρων έχει εθνική στόχευση και περιλαμβάνει αναμόρφωση τόσο του μισθολογίου, όσο και του βαθμολογίου στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ παράλληλα θεσπίζεται και αντίστοιχη ενίσχυση σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό.

Έτσι, ήδη από τον Οκτώβριο εφαρμόζεται νέο μισθολόγιο για τους ένστολους, το οποίο θα βασίζεται στα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό. Οι αυξήσεις θα κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 110 ευρώ τον μήνα, ενώ για ανώτερους αξιωματικούς ενδέχεται να ξεπερνούν τα 200 ευρώ, ανάλογα με τη βαθμίδα. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνονται επίσης μέτρα όπως η αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών και η βελτίωση των αποδοχών εξωτερικής υπηρεσίας για τους διπλωμάτες του υπουργείου Εξωτερικών.

Το νέο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, ενώ στη συνέχεια θα εφαρμόζεται προσαύξηση βάσει συντελεστή που εξαρτάται από τον βαθμό.

Η λογική των κλιμακίων αλλάζει: αντί για 35 κλιμάκια θα υπάρχουν πλέον 20, τα οποία θα καθορίζονται μόνο από τα χρόνια υπηρεσίας, πάνω στα οποία θα εφαρμόζεται η προσαύξηση ανά βαθμό.

Παράλληλα, αναμορφώνεται και το βαθμολόγιο, δημιουργώντας διαφοροποιήσεις στις προσαυξήσεις ανάμεσα στις κατηγορίες Β’ και Γ’ για τα επόμενα χρόνια.

Το νέο μισθολόγιο στα Σώματα Ασφαλείας

Αντίστοιχες αλλαγές θα ισχύσουν και για την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, που εντάσσονται στη νέα μισθολογική δομή.

Η αύξηση του βασικού μισθού ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας θα είναι ίδια με αυτήν των Ενόπλων Δυνάμεων, ωστόσο ο συντελεστής της προσαύξησης βάσει βαθμού θα διαφοροποιείται ελαφρώς, καθώς λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της βαθμολογικής εξέλιξης σε κάθε σώμα.

Επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία

Ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης φορολογικά κίνητρα και «υπερ-εκπτώσεις» φόρου σε στρατηγικούς τομείς που σχετίζονται με την άμυνα και την τεχνολογία, όπως η κατασκευή όπλων και πυρομαχικών, οχημάτων, αεροσκαφών και συναφών μηχανημάτων.

Όπως σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης, στόχος είναι η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, σε μια συγκυρία που το ζήτημα αυτό τίθεται όλο και πιο έντονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
