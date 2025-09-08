Αύξηση στις συντάξεις και κοινωνική ενίσχυση 250 ευρώ - Ποιοι ωφελούνται

Το οικονομικό επιτελείο εξειδίκευσε σήμερα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Μεγάλες αλλαγές έρχονται και για τους συνταξιούχους που θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις, όπως ανακοινώθηκε στη συνέντευξη τύπου του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΟΟ, για την εξειδίκευση των μέτρων για την οικονομία που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 2026, όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν μόνιμα αυξήσεις στις συντάξεις τους, υπολογιζόμενες με βάση το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες μακροοικονομικές προβλέψεις και τις εκτιμήσεις για την πορεία τους, η αύξηση αυτή αναμένεται να φτάσει περίπου στο 2,35%. Επιπλέον, καθιερώνεται η καταβολή ενίσχυσης 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Αναπροσαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Τα όρια της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) θα αναπροσαρμόζονται ετησίως, ώστε το κατώφλι κάθε κλιμακίου να αυξάνεται με βάση το ετήσιο ποσοστό αύξησης των συντάξεων από το 2025.

Αυτό διασφαλίζει ότι οι συνταξιούχοι που καταβάλλουν ΕΑΣ θα λαμβάνουν πλήρως τις αυξήσεις τους κάθε χρόνο.

Απαλλαγές και Κοινωνική Ενίσχυση 250 ευρώ - Ποιους συνταξιούχους αφορά

Από το 2025 επεκτείνεται η απαλλαγή από τη φαρμακευτική δαπάνη για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Παράλληλα, καταβάλλεται κοινωνική ενίσχυση 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες.

Η ενίσχυση παρέχεται επίσης σε ανασφάλιστους ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με ετήσιο κόστος 360 εκατ. ευρώ.

Αυξήσεις στις συντάξεις από το 2026 - Ποιους αφορά

Από τον Ιανουάριο του 2026, όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν μόνιμα αύξηση βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ, χωρίς να συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός αυτός.

Το κόστος για το 2026 εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ, αυξανόμενο κατά 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028 και 106 εκατ. ευρώ το 2029. Άμεσα ωφελούμενοι είναι περίπου 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

Για τους συνταξιούχους που εργάζονται, η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων δε θα υπολογίζεται επί της προσαύξησης της σύνταξης, λόγω εργασίας.

Παραδείγματα για την ενίσχυση των συνταξιούχων

Στην ενημέρωση παρουσιάστηκαν και παραδείγματα για την ενίσχυση των συνταξιούχων:

Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.

Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.

Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.