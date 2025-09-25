Μητσοτάκης: «Το βιβλίο που μου έδωσε η Μαρέβα και μου άνοιξε τα μάτια»

Τι είπε για τα social media, την AI, τα bots και τα παιδιά

Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφία Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού Δημήτρης Παπαμήτσος, Βίντεο ΕΡΤ
Σε εκδήλωση για την προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή μίλησε ο  Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Αυστραλία τον Πρωθυπουργό συνόδευε η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Απαντώντας σε μία έφηβη που μοιράστηκε μία εμπειρία της με το ακροατήριο, ο πρωθυπουργός ανέφερε:   

«Emma, σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες την ιστορία σου μαζί μας. Πρέπει να χρειάστηκε πολύ θάρρος για να μετατρέψεις τον προσωπικό σου πόνο σε αυτό το πολύ ισχυρό κάλεσμα για δράση. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε για τον ηγετικό σας ρόλο σε αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι όλοι θα παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσετε αυτή τη σημαντική απόφαση, η οποία θα έχει παγκόσμιες επιπτώσεις».

Ο κ. Μητσοτάκης αποκαλυψε ότι το περσινό καλοκαίρι, η σύζυγός του Μαρέβα του ζήτησε να διαβάσει  ένα βιβλίο του Jonathan Haidt, ο οποίος ήταν στο ακροατήριο. «Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, ο τίτλος του είναι «The Anxious Generation». Ήταν μια εμπειρία που μου άνοιξε τα μάτια, γιατί καθώς διάβαζα για τον αντίκτυπο που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά και τους εφήβους μας, ένιωσα σαν να μου διηγούνταν τις ιστορίες που οι ίδιοι οι γονείς μάς λένε σε κάθε ευκαιρία. Πραγματοποιούμε το μεγαλύτερο ανεξέλεγκτο πείραμα που έγινε ποτέ με τον νου των παιδιών μας. Δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι δεν θα είναι θετικές» τόνισε.

Η ομιλία του Κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη για τα παιδιά στην ψηφιακή εποχή παρουσία της συζύγου του Μαρέβας

«Αν γνωρίζουμε ότι τα στοιχεία είναι αδιάσειστα, τότε ως ηγέτες πρέπει σαφώς να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Καταρχάς, πρέπει να βοηθήσουμε τους γονείς, γιατί αυτό δεν πρέπει να είναι μόνο ευθύνη των γονιών, καθώς γνωρίζω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για έναν μονογονέα να ζητήσει από το παιδί του να αποσυνδεθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν όλοι οι άλλοι κάνουν το ίδιο» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. 

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, στην Ελλάδα, αντιμετωπίσθηκε πολύ σοβαρά αυτή την πρωτοβουλία. «Καταρχάς, απαγορεύσαμε τα κινητά τηλέφωνα σε όλα τα σχολεία μας, και αυτό είχε μετασχηματιστικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική εμπειρία». 

Τόνισε ακόμη ότι «προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα στην προσπάθεια να λύσουμε το κύριο πρόβλημα, ή μάλλον την κύρια δικαιολογία που χρησιμοποιούν πάντα οι εταιρείες τεχνολογίας όταν μιλάμε για όρια ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή την επαλήθευση της ηλικίας. Μας λένε: «Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε την πραγματική ηλικία των χρηστών;». Καταρχάς, γνωρίζουν πολύ καλά την ηλικία των χρηστών, επειδή μπορούν να δουν μέσα από το περιεχόμενο. Γνωρίζουν τόσα πολλά για εμάς. Στην πραγματικότητα, έχουν πολύ καλή εικόνα της ηλικίας μας». 

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα bots 

Επισήμανε επίσης ότι «αυτό που κάναμε είναι ότι δημιουργήσαμε έναν ιστότοπο στο gov.gr, έναν ψηφιακό χώρο που ονομάζεται «parco.gov.gr», ο οποίος ουσιαστικά κάνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, συνδέεται με το ψηφιακό μας μητρώο. Τώρα διαθέτουμε ένα ψηφιακό εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας για τους γονείς, ώστε να μπορούν να συνδεθούν όταν αγοράζουν το πρώτο τηλέφωνο για το παιδί τους. Έχουν επίσης πρόσβαση σε μια εύχρηστη εφαρμογή γονικού ελέγχου όσον αφορά στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης  

«Φυσικά, εδώ μιλάμε μόνο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν έχουμε ακόμη εξετάσει το ζήτημα του πώς τα παιδιά μας αλληλεπιδρούν με τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό πρόκειται να είναι ένα άλλο θέμα προς συζήτηση, το οποίο θα μας απασχολήσει άμεσα. Θέλουμε πραγματικά τα παιδιά μας να έχουν ψηφιακούς φίλους που μπορεί να τα οδηγήσουν σε συμπεριφορές που δεν είναι μόνο μη αποδεκτές αλλά μπορεί να αποβούν καταστροφικές; Έχουμε την ευθύνη όχι μόνο να συνεργαστούμε με τις εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και να τους καταστήσουμε σαφές ποιος θέτει τους κανόνες. Οι εταιρείες τεχνολογίας βγάζουν αρκετά χρήματα, δεν χρειάζεται να βγάζουν χρήματα και από την ευαλωτότητα των παιδιών μας» κατέληξε  ο πρωθυπουργός.  

