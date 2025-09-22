Tην τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει κατά της φοροδιαφυγής η ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενισχύει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η ΑΑΔΕ παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου «Δημιουργία ικανοτήτων σε προηγμένες προσεγγίσεις και εργαλεία βάσει δεδομένων για την εκτίμηση κινδύνων και τους φορολογικούς ελέγχους στην Ελλάδα».

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας (TSI) μέσω του SG Reform, σε συνεργασία με τη Σουηδική Φορολογική Αρχή.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr