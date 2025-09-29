Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών - Η περιουσία τους

Η περιουσία Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Κουτσούμπα και άλλων πολιτικών αρχηγών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 15:36 Φάρμα: Νέα ένταση για το μοίρασμα του φαγητού!
29.09.25 , 15:34 Αυλώνας: Τι Λέει Η Γιαγιά Του 2χρονου Που Κακοποιήθηκε Σε Παιδικό Σταθμό
29.09.25 , 15:26 Αστυνομικός απήγαγε και ξυλοκόπησε 40χρονο - Τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ
29.09.25 , 15:16 Άγιος Νικόλαος: Πεντάχρονος παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα
29.09.25 , 15:13 Κώστας Κόκλας για Γρηγόρη Μελά: «Δεν τον ξέρω τον κύριο»
29.09.25 , 14:59 Βασίλης Μπισμπίκης: Τι ισχυρίστηκε στην ΕΛ.ΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη
29.09.25 , 14:58 Γιώργος Κρικοριάν: Οι πρώτες δηλώσεις για τη συνεργασία του με τον Θ. Πάτρα
29.09.25 , 14:30 Σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Πλέγμα αστυνομικών δράσεων στα Μέσα Μεταφοράς
29.09.25 , 14:19 Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη σε βάρος του από τον εισαγγελέα
29.09.25 , 14:15 Γεωργία Μπέζα: Αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στα backstage του GNTM 6
29.09.25 , 14:04 Α21 - Επίδομα Παιδιού: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων
29.09.25 , 14:04 Cash or Trash: Ο Χρόνης πήγε με Louis Vuitton!
29.09.25 , 13:50 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με Ολυμπιονίκη
29.09.25 , 13:42 Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού κυμαίνεται η τιμή του & πότε ξεκινά η διάθεση
29.09.25 , 13:35 Oι διαιτητές που θα "σφυρίξουν" στο Ολυμπιακός- Μπασκόνια
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Βασίλης Μπισμπίκης: Τι ισχυρίστηκε στην ΕΛ.ΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η φωτογραφία μετά τις φήμες χωρισμού
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή
«Συγχωνεύουν τα δύο πάνελ για να... σωθεί καθημερινή εκπομπή»
Μαρία Ένεζλη: H εγκυμοσύνη στα 44 και το πρόβλημα υγείας μετά τη γέννα
Ιωάννα Τούνη: Σε βάπτιση με τον γιο της, Πάρη - Το κοστούμι που του φόρεσε
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Τα Πόθεν Έσχες Των Πολιτικών Αρχηγών Για Το 2022 & Το 2023
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, «ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν», οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων Οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023).

Το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα ακίνητα

Όπως σημειώνεται από την αρμόδια επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία έτη.

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

  • για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και,
  • για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Δείτε ΕΔΩ τις αρχικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 

Δείτε ΕΔΩ τις ετήσιες δηλώσεις Πόθεν Έσχες όλων των πολιτικών

Αναλυτικά, τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών αρχηγών:

Κυριάκος Μητσοτάκης

Σωκράτης Φάμελλος

Νίκος Ανδρουλάκης 

Κυριάκος Βελόπουλος

Δημήτρης Κουτσούμπας

Δημήτρης Νατσιός

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Αφροδίτη Λατινοπούλου

Γιάνης Βαρουφάκης

Αλέξης Χαρίτσης 

Στέφανος Κασσελάκης 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
 |
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΟΣ
 |
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top